Damit war nicht zu rechnen: Österreich darf sich über eine WM-Medaille der Schwimmer freuen. Der Oberösterreicher Martin Espernberger schwamm über 200 Meter Delfin sensationell zur Bronzemedaille. Der Österreicher wurde hinter dem Japaner Tomuoru Honda (1:53,88) und dem Italiener Alberto Razzetti (1:54,65) in 1:55,16 Minuten auf Platz drei und sorgte damit für die erst vierte Medaille eines Österreichers bei einer Langbahn-WM. Drei davon eroberte Markus Rogan, eine erschwamm Maxim Pdopoprigora 2001.

Bleibt die Frage: Wer ist Martin Espernberger, der bisher wohl nur Schwimm-Insidern ein Begriff war. Der 20-jährige Shootingstar unter den Schwimmern ist Student der University of Tennessee, auf der er seit dem Vorjahr Elektrotechnik studiert. Die 200 Meter Delfin (oder auch Schmetterling) sind seine Paradedisziplin, trainiert wird in Koxville. Der US-Aufenthalt nahm schon 2019 seinen Ausgang, da absolvierte der Linzer noch als Schüler ein Auslandssemester in Jacksonville. Und blieb schließlich in den USA. Im Vorjahr war er erstmals Teil der WM-Mannschaft, da hatte es Platz 22 gegeben.

Allerdings, und das weiß Espernberger auch selbst: Die WM in diesem Jahr ist aufgrund der anstehenden Olympischen Spiele bei weitem nicht so stark besetzt wie jene im Vorjahr. Und doch träumt er auch selbst von den fünf Ringen.