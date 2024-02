Ob das Museum für Islamische Kunst, Corniche, West Bay, Katara Cultural Village, The Pearl oder Souq Waqif – Doha lässt für Touristen kaum Wünsche offen. Von diesem speziellen „Alt trifft Neu“-Charme werden sich aller Voraussicht nach auch die heimischen Schwimm-Asse überzeugen, allerdings hat ihre „Entdeckungsreise“ einen ganz anderen Hintergrund. Für Weltmeister Felix Auböck, Bernhard Reitshammer und Co ist die florierende Küstenhauptstadt Katars ab Sonntag jener Schauplatz, wo sich alles um österreichische Rekorde, WM-Medaillen und Olympialimits dreht.

„Die WM ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig untypisch“

Doch auch ein 1,92-Meter-Hüne aus Kärnten hat diesbezüglich große Pläne, wobei der heurige Schwimmkalender zweifellos Fragen aufwirft, wie Heiko Gigler verdeutlicht: „Die WM ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig untypisch, da der Februar sonst eigentlich in die Trainingsphase fällt. Ich hatte im Februar noch nie ein Großevent und um ehrlich zu sein, ist es schon irgendwie hirnrissig, zwei Weltmeisterschaften innerhalb eines halben Jahres anzusetzen. Denn normal haben wir eine alle zwei Jahre.“

Trotz des knappen Zeitmanagements kommt der 27-Jährige, der vor Jahren seine Zelte in Graz aufgeschlagen hat, perfekt vorbereitet zur WM. „Wir haben direkt nach der Europameisterschaft im Dezember mit dem Aufbau begonnen. Der hat aber dementsprechend nicht so lange gedauert. Mitte Jänner lag dann der Fokus auf den schnellen, kurzen Dingen sowie der Fehlerbehebung“, konkretisiert der Leistungsheeressportler und spricht dabei die engere Zusammenarbeit mit seinen Staffelkollegen in Linz an.

Heiko Gigler © IMAGO

Beispielsweise hatten technische Aspekte rund um Wenden, Reaktionsschnelligkeit und Staffel-Übergaben Priorität. „Wir profitieren angesichts der detaillierten Videoanalysen und neuen Inputs.“

„Das wird kein Zuckerschlecken“

Die angesprochene 4x100 Meter-Lagen-Staffel mit Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Gigler und Simon Bucher sorgte bereits 2022 mit EM-Bronze für Furore. Das Männer-Quartett steht im Prinzip mit einem Bein schon in Paris. „Es kommen die besten 16 Staffeln der letzten beiden Weltmeisterschaften weiter und da wir in Fukuoka Elfte wurden, sieht es nicht so schlecht aus. Zudem können wir unsere Leistung nur verbessern, da in Japan keiner annähernd in Topform gewesen ist“, erklärt Gigler und spekuliert in Doha wohl mit einem Staffel-Top-Acht-Resultat.

Das Olympialimit im Einzel will er über die 100 Meter Freistil knacken. „Das wird kein Zuckerschlecken. Es geht um den Tag X. Am 14. Februar muss ich auf hundert Prozent sein.“ Sein Dusch-Malheur bei der EM im Dezember, als er sich beim Rasieren den Kopf bei einer Dusch-Armatur angeschlagen hatte und anschließend im Krankenhaus genäht werden musste, passiert ihm kein zweites Mal. „Ich habe nachgesehen, es gibt hier keine solchen Armaturen wie in Rotterdam“, sagt er mit einem Schmunzeln.