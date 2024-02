Das bittere 0:6 gegen Frankreich vom ersten Tag des Vier-Nationen-Turniers in Epinal löste im ÖEHV-Team sichtlich Wut aus. So wollte man sich im Spiel um Platz drei gegen Norwegen, auf das man im Mai auch bei der A-WM in Prag treffen wird, nicht noch einmal präsentieren. Doch gab es früh in der Partie den nächsten Rückschlag. Denn in Überzahl schoss Thomas Olsen nach gut vier Minuten schon ein. Auch zu Beginn des zweiten Drittels musste Thomas Höneckl, erstmals seit 2018 wieder im Tor des Nationalteams, abermals hinter sich greifen. Im Konter war es wieder Olsen, der Höneckl mit einer lässigen Körpertäuschung in die falsche Ecke gleiten ließ (22.).

Doch das Team von Roger Bader steckte, anders als am Vortag, nicht auf und nahm Tempo und Härte des Gegners sichtlich an. So kam der Anschlusstreffer durch Julian Metzler auch verdient zustande. Der Vorarlberg-Stürmer traf in seinem zweiten Länderspiel erstmals für Rot-Weiß-Rot. Nur 84 Sekunden später waren der Doppelschlag und die zweite Team-Tor-Premiere perfekt. Leon Wallner stellte den 2:2-Pausenstand her.

Im Schlussabschnitt hatten beide Seiten abwechselnd den Sieg auf der Schaufel. Ein offener Schlagabtausch musste aber außerhalb der regulären Spielzeit entscheiden werden – genauer gesagt ging es bis ins Penaltyschießen, weil Vinzenz Rohrer drei Sekunden vor Ende der Verlängerung nach einem spektakulären Sololauf die letzte Großchance der Partie vergab. Dort traf nur Manuel Ganahl, während Thomas Höneckl keinen der vier norwegischen Versuche entschärfen konnte.

Die Frauen schlugen die Niederlande

Ein äußerst ausgeglichenes Wochenende gab es für die Frauen in Zell/See. Auf das 1:3 gegen die Niederlande vom Freitag antworteten die Spielerinnen von Alexander Bröms mit einem 2:0-Sieg. Die Treffer steuerten Antonia Matzka und Katharina Killius bei, die Entscheidung fiel erst im Schlussdrittel. Bei der Heim-B-WM in Klagenfurt im April kommen die Niederländerinnen wieder, sind also als Gegner auf Augenhöhe zu verstehen.