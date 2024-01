Der Vertrag von Otar Kiteishvili (27) beim SK Sturm läuft noch bis zum Ende der Saison und der Georgier scheint bereits ein großes Interesse auf sich zu ziehen. Das berichtet zumindest die meist gut informierte „L‘Equipe“ aus Frankreich. Die Zeitschrift berichtet in ihrer Onlineausgabe von einem Interesse des französischen Erstligisten FC Metz an dem Teamspieler. Schnell wird auch eine Verbindung aufgezeigt: Bei den Lothringern spielt nämlich mit Georges Mikautadze ein Kollege Kiteishvilis der georgischen Auswahl.

So schreibt es die L‘Equipe: „Auf der Suche nach einem Spielmacher scheiterte Metz unter anderem an Imran Louza (der schließlich von Watford an Lorient ausgeliehen wurde). Aber der lothringische Verein arbeitet immer noch daran, die seltene Perle zu finden.“ Die könnte der Sturm-Spieler sein.