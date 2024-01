Der SK Sturm hat einen neuen Spieler verpflichtet Mika Biereth steht beim FC Arsenal unter Vertrag und wird bis Sommer dieses Jahres für den SK Sturm auf Torejagd gehen. Der 20-Jährige wurde aufgrund der Verletzung von Seedy Jatta (Syndesmosebandriss) geholt. „Wir haben Mika schon lange Zeit unter Beobachtung, er passt genau in unser Profil. Wir haben ihn geholt, um unsere Chancen in allen drei Bewerben so gut es geht aufrecht erhalten“, sagt Geschäftsführer Andreas Schicker und erklärt weiter: „Wir wissen nicht, wann Seedy wieder fit ist und wollen ihn auch nicht verheizen.“

Titel- statt Abstiegskampf

Biereth bleibt bis Sommer in Graz, eine Kaufoption hat Arsenal abgelehnt. Dieser Punkt, sowie jener, dass die Londoner die Leihe ihres jungen Talents von Motherwell abgebrochen und nach Graz weitergeleitet haben, zeigt, dass sie in Zukunft auf den Spieler setzen. Motherwell spielt in der schottischen Liga um den Abstieg, bei Sturm kann er sich auf der internationalen Fußballbühne präsentieren und Erfahrungen sammeln.

Biereth absolvierte heute Nachmittag die medizinischen Tests und wird morgen gemeinsam mit Schicker ins Trainingslager in die Türkei fliegen. „Die letzten Tage waren sehr aufregend, alles ist sehr schnell gegangen, aber so ist das eben im Fußball. Der SK Sturm ist ein großer Verein in Österreich, der hohe Ziele hat – genauso wie ich sehr ehrgeizig bin und sowohl in meiner persönlichen Entwicklung als auch mit der Mannschaft nach dem Höchsten strebe. Mit Arthur Okonkwo war ja erst kürzlich ein Leihspieler von Arsenal hier in Graz extrem erfolgreich – ich hoffe diesbezüglich in seine Fußstapfen treten zu können“, wird Biereth in einer Aussendung zitiert.