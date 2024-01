Zwei Testspiele absolvierten die Spieler des SK Sturm am heutigen Samstag. In der ersten Partie gegen den ungarischen Klub Kecskemeti setzte es eine 1:2-Niederlage. In der zweiten Begegnung war schon Arsenal-Leihgabe Mika Biereth dabei. Es sah sich das Spiel gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Schicker von der Tribüne aus an. Und er bekam den besseren der beiden schwarz-weißen Auftritte zu sehen. Während in der ersten Partie spielerisch wenig ging, vor allem offensiv, war das zweite Match gegen Cracovia besser und auch erfolgreicher. Als 2:1-Sieger gingen die Schwarz-Weißen vom Platz.