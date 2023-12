Lucas Braathen sagte „Ja“ zu Neureuthers Heiratsantrag

Lucas Braathen trat 2023 zwar zurück, verlor aber nicht seinen Humor. Das bewies das norwegische Ski-Ass im November, als es auf ein „Angebot“ von Felix Neureuther reagierte. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Zweifache Olympiasiegerin trauerte um ihren Ehemann

Langlauf-Legende Justyna Kowalczyk verlor im Mai des heurigen Jahres ihren Mann Kacper Tekieli bei einem Lawinenunglück in den Schweizer Alpen. Der 38-Jährige hatte schon mehrere Achttausender bestiegen. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Tina Weirather und ihr Mann verkündeten „Babyglück“ – mit Überraschung

Die ehemalige Skifahrerin Tina Weirather und ihr Mann Fabio May werden erstmals Eltern. Das verkündete die Liechtensteinerin im September auf den Social-Media-Kanälen. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Nächste ÖFB-Teamspielerin unter der Haube: Manuela Zinsberger mit Traumhochzeit

Die nächste ÖFB-Teamspielerin ist seit Juni des heurigen Jahres unter der Haube. Nach Sarah Puntigam und Ex-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck traute sich auch Manuela Zinsberger. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Langlauf- und Biathlon-Olympiasiegerin überraschend verstorben

Anfisa Reszowa war in den 80er- und 90er-Jahren eine der herausragendsten nordischen Sportlerinnen. Im heurigen Oktober verstarb die Russin mit nur 58 Jahren. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Skisprung-Ass Stefan Kraft und seine Marisa sagten „Ja“

Im Juli hat der österreichische Star-Skispringer Stefan Kraft „seine“ Marisa im Rahmen einer freien Trauung geheiratet. Die Zeremonie fand mit Familie und Freunden im Weinschloss Thaller in der Steiermark statt. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Bode Miller las Brief an verstorbene Tochter vor: „Ich werde zu dir kommen“

In einer US-amerikanischen TV-Show wurde es für Bode Miller im November emotional. Der Ex-Skistar las einen Brief an seine verstorbene Tochter Emmy vor. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Bode Miller | Bode Miller erlebte emotionale Momente © AP / Chris Pizzello

Gerhard Bergers Tochter Heidi turtelte mit Daniel Ricciardo beim GP von Miami

Im Mai, beim Großen Preis von Miami in der Formel 1, stattete Gerhard Bergers Tochter Heidi ihrem Freund Daniel Ricciardo einen Besuch ab. Auch ohne Bestätigung schien damals fix zu sein, dass die Formel 1 ihr nächstes Traumpaar hat. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Youtube-Star Ken Block verunglückte tödlich

Der amerikanische Rallye-Pilot Ken Block verunglückte am 2. Jänner 2023 bei einem Schneemobil-Unfall. Berühmt wurde der Profi vor allem durch seine Gymkhana-Videos – actionreiche Stunts mit einem Rallye-Auto. Hier kommen Sie zur Geschichte!

Ex-Skistar im Interview: „Ich habe nie Annemarie Moser-Pröll geheißen“

Skilegende Annemarie Moser feierte am 27. März ihren 70. Geburtstag. Die Jubilarin erzählte von ihrer einzigartigen Karriere, Morddrohungen, so manchen Leidenschaften und ihrem Namen. Hier kommen Sie zur Geschichte!