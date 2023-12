„Es scheint so, als müsste ich immer dabei sein bei dieser Messerstecherei.“ Coach Klaus Schmidt über einen weiteren Kampf gegen den Abstieg, diesmal mit Altach.

„Jetzt ist die Frage, wie ich ihnen das einpflanzen kann. Ich kann leider nicht zum Billa gehen und ein paar Gramm oder 5 Kilo Selbstvertrauen kaufen.“ Rapid-Trainer Zoran Barisic über seine Spieler nach einem 3:2-Sieg gegen Sturm Graz.

„Wenn man ein Märchen schreiben könnte, dann würde ich es definitiv so schreiben. Wir müssen es dort fixieren, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Eltern, mein Bruder, mein Onkel wohnen.“ GAK-Regisseur Michael Liendl vor seinem letzten Karriere-Match in Dornbirn, in dem dann der Aufstieg in die Bundesliga doch nicht fixiert worden ist.

„Ich bin ein seriöser Arbeiter, kein Zauberer.“ Peter Stöger bei der Präsentation als Admira-Sportdirektor.

„Ich habe den Pressespiegel seit zwei Jahren nicht ein Mal geöffnet. Der Druck ist groß genug. Wenn ich mir das auch noch reinziehe, bin ich in Steinhof, Pavillon 11, Tür Nummer 7.“ Rapid-Trainer Barisic.

„Es war eine sehr schöne Qualifikation, aber worum es letztendlich geht, ist nächsten Sommer. Von dem Ereignis möchte ich dann meinen Enkelkindern erzählen.“ David Alaba hatte für die EM viel vor. Nun ist sein Antreten nach einer schweren Knieverletzung am 17. Dezember mehr als fraglich.

„Ich liebe meine Jungs, ich liebe diese Mannschaft.“ ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nach dem 2:0-Sieg gegen Deutschland.

„Es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu kommen.“ Cristiano Ronaldo bei der Präsentation von Al-Nassr in Saudi-Arabien.

„Ich habe erst mal gefragt: Gibt‘s denn keinen anderen?“ Rudi Völler zur Situation, als die DFB-Beratergruppe ihn erstmals als neuen Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund vorgeschlagen hatte.

„Es gibt Trainer, die bringen acht, neun Leute mit zu einem Club. Das hat auch einen Sinn. Je größer der Club, um so mehr Haie schwimme um dich rum. Und da ist es nicht schlecht, wenn du im Schwarm in der Mitte bist und außen sind noch ein paar Pufferfische.“ Bayern-Coach Julian Nagelsmann über Vertrauenspersonen in großen Clubs.

„David im Abwehrzentrum gegen den großen Erling Haaland: Was Besseres gibt es aktuell am europäischen Markt überhaupt nicht.“ ÖFB-Ex-Teamspieler Sebastian Prödl nach den Eindrücken des Semifinalduells in der Champions League zwischen Real Madrid von David Alaba und Manchester City.

„Es kotzt mich an. Das darf man nicht sagen am Samstagnachmittag, aber es ist so.“ Bayern-Trainer Thomas Tuchel über die letztlich doch nicht titellose Saison der Münchener.

„Guardiolas Mannschaft ist wie das finale Monster im letzten Level eines Videospiels.“ Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi vor dem Champions-League-Finale gegen Manchester City.

„Ich habe zu unserem Trainer gesagt: ‚Ich möchte dir danken!‘ Er hat mich so bestärkt. Er ist einfach ein Genie.“ Manchester-City-Mittelfeldspieler Jack Grealish nach dem Gewinn des Champions-League-Titels über Trainer Josep Guardiola.

„Du bist nur 13 Champions-League-Siege entfernt. Sei vorsichtig, Real Madrid, denn wir sind dir auf den Fersen. Wenn du ein bisschen schläfst, werden wir dich einholen.“ Guardiola mit einem Augenzwinkern zum Team des Rekordgewinners.

„Ich finde es fast schon zu viel, was Harry Kane hier aufgeladen wird. Das ist ja wie ein Messias, der über das Wasser läuft.“ Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl über den Hype nach Bayerns Verpflichtung von Stürmer Kane.

„Um ehrlich zu sein, ist es noch gar nicht zu begreifen. Ich kann noch gar nicht so ganz verstehen, was hier gerade abgeht.“ Stürmerin Alexandra Popp nach dem WM-Ausscheiden Deutschlands in der Gruppenphase.

„Der Präsident und ich haben ein großartiges Verhältnis zueinander. Sein Verhalten uns allen gegenüber war ausgezeichnet, und es war eine natürliche Geste der Zuneigung und Dankbarkeit.“ Spaniens Weltmeisterin Jennifer Hermoso am Tag danach über den Kuss bei der WM-Siegerehrung von Verbandspräsident Luis Rubiales.

„Ich habe mich verletzlich und als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert.“ Hermoso fünf Tage danach.

„Soll mich ein Küsschen in beiderseitigem Einvernehmen hier rausbringen? Ich werde kämpfen bis zum Ende. Ich hatte die Kontrolle verloren. Der Kuss war wie für eines meiner Kinder. Hier geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern um eine soziale Hinrichtung.“ Rubiales in Reaktion auf Rücktrittsforderungen.

„Thomas Müller schießt ein Tor, Rudi Völler auf der Bank, da habe ich kurz überlegt, ob ich in eine Rückschau von der WM in Korea reingezappt habe. Aber oben rechts stand live. Back to the Roots war das ein bisschen.“ Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem 2:1-Erfolg Deutschlands gegen Frankreich.

„Ein bisschen überraschend, dass er doch so groß ist. Im Fernsehen habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass er schon eine gute Statur hat.“ Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan über den ersten Eindruck von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

„Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung.“ Bayern-Coach Thomas Tuchel auf die Frage, was er über die TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann sage, die in seiner Amtszeit keine Weiterentwicklung im Münchner Spiel erkannt hatten.