Ex-Skistar Bode Miller ist immer wieder im Fernsehen zu sehen und auch Teil der zweiten Staffel der US-Serie „Special Forces: World‘s Toughest Test“. In einem Ausschnitt, der mit dem Magazin „People“ geteilt wurde, zeigt sich Miller sehr emotional. Der 46-Jährige liest dabei seinen Kollegen am Set einen Brief an seine verstorbene Tochter Emmy vor. „Ich vermisse dich so sehr und werde zu dir kommen. Alles Liebe, Papa“, sagt er unter Tränen.

Zuvor richtete er sich an seine weiteren Kinder Scarlet Olivia, Asher, Aksel, Easton, Nash, Nate und Dace. „Ihr seid die coolsten, aufregendsten und lustigsten kleinen Menschen, die ich in meinem Leben habe. Ich liebe euch und bin stolz, euer Vater zu sein.“

Tochter Emmy starb 2018 im Alter von nur 19 Monaten bei einem Unfall, über den Miller in einer früheren Folge der US-Serie sprach. „Es war brutal. Sie ist alleine aus dem Haus gegangen und direkt in den Pool des Nachbarn gesprungen.“ Auf die Frage eines Kollegen, wie man als Elternteil damit umgeht, meinte Miller nur: „Man vergisst es nie.“