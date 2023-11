Seit Sommer 2020 surft der SK Sturm auf der sportlichen Erfolgswelle. Nach Platz drei folgten zwei Vizemeistertitel und der Triumph im ÖFB-Cup. Maßgeblichen Anteil an diesen Erfolgen hat zweifelsohne ein Mann: Jon Gorenc Stankovic. Der Slowene wechselte vor dreieinhalb Jahren ablösefrei von Huddersfield in die Murstadt und glänzte seither als unumstrittener Stammspieler, der im defensiven Mittelfeld unverzichtbar ist.

Ein Jahr später, im Sommer 2021, lotste der SK Sturm Alexander Prass von Liefering in die Steiermark. Der 22-Jährige brauchte nicht lange, um sich zu einem Leistungsträger zu entwickeln. Der Linksfuß begeistert seither mit unbändiger Laufbereitschaft und durfte sich sogar über die EInberufung ins ÖFB-Nationalteam freuen. Im Sommer scheiterte in letzter Minute ein Transfer in die Ligue 1 nach Frankreich zu Lorient.

Nun hat der derzeitige Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga Nägel mit Köpfen gemacht. Die Schwarz-Weißen verlängerten die Verträge mit Stankovic und Prass, deren Verträge ursprünglich bis Sommer 2025 gelaufen wären. Stankovic („Ich bin extrem froh, weiter in Graz zu sein“) wurde bis 2027 an die Grazer gebunden, Prass („Ich freue mich auf die Zukunft“) bis 2026.

Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker erklärt die Verlängerung von Stankovic: „Wir sind extrem froh und stolz, die Vertragsverlängerungen von Jon und Alex bekanntgeben zu können. Jon ist seit seiner Ankunft vor rund 3,5 Jahren eine absolute Säule unseres Spiels und eine Führungspersönlichkeit sowohl auf als auch neben dem Platz, die höchstes Ansehen in der Mannschaft, im Verein und auch bei den Fans genießt. Jon identifiziert sich komplett mit dem Klub und der Stadt Graz und verkörpert mit seinem Einsatz, seiner Persönlichkeit und seinen Tugenden den SK Sturm wie kaum ein Zweiter.“

Schicker hat auch über Prass nur lobende Worte: „Alexander Prass kam als junges österreichisches Talent aus der zweiten Liga nach Graz und hat eine unglaubliche Entwicklung bis hin zum Nationalspieler genommen. Sowohl national in der Bundesliga als auch auf internationalem Parkett in der Europa League hat er seine Qualitäten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ist ein unglaublich wichtiger Spieler in unserem System. Alex ist extrem ehrgeizig und zielstrebig, seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen und wir sind froh, dass er weiterhin ein Teil unseres Teams ist.“