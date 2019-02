Der berühmte Mode-Designer Karl Lagerfeld ist gestorben

Der sehr berühmte Mode-Designer Karl Lagerfeld ist in Frankreich gestorben. Darüber berichteten mehrere französische Zeitungen. Lagerfeld wurde am Montag wegen eines Notfalls in ein Spital gebracht. Am Dienstag ist der Mode-Designer gestorben. Lagerfeld wurde vermutlich 85 Jahre alt. Sein Alter weiß man nicht so genau, weil Lagerfeld immer ein Geheimnis um sein Geburtsjahr machte. Obwohl er in Deutschland geboren wurde, lebte Lagerfeld bereits viele Jahrzehnte in Frankreich. Dort hat er Kleidung für die Modemarke Chanel entworfen. Chanel ist berühmt für Luxus-Kleidung.