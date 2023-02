Echt? Cool!“ oder „Gratuliere!“ sind nur ein paar der erstaunten Antworten, die ich auf die Aussage bekommen habe, dass ich in eine HTL besuche und noch dazu den Zweig Maschinenbau gewählt habe. Früher war es sicher nicht leicht, sich als Frau im Technikspektrum zu beweisen. Schließlich gibt es heute noch immer überraschte Gesichter, wenn man sagt, dass man als Frau in die HTL geht. Denn eine HTL ist für viele noch immer eine „Jungsschule“ und plötzlich sind da Mädchen, die sich für Technik interessieren.

Ich selbst erlebe es oft, dass manche Menschen ehrlich erstaunt sind über das, was meine Klassenkolleginnen und ich handwerklich so alles draufhaben. Für mich war es ebenfalls wie für Frau Löw (siehe links)schon früh klar, dass meine Ausbildung in den technischen Bereich geht. Auch wenn es noch immer eine Männerdomäne ist, bin ich der festen Überzeugung, dass auch Frauen gute Chancen haben. Es kommt schließlich nicht auf das Geschlecht an, sondern auf die erbrachte Leistung. Und die beinhaltet auf keinen Fall ausschließlich die reine Muskelkraft.