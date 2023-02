In schillernden Farben haben sich die Schülerinnen und Schüler der HTL Kapfenberg den Berufsalltag des Journalisten vorgestellt. Stets auf Achse, immer gut informiert und wortgewandt - so soll er sein, der Prototyp des Journalisten. Die Ansprüche an sich selbst waren demnach entsprechend hoch. Acht Schülerinnen und Schüler der HTL Kapfenberg waren nämlich Teil des Projekts "Schüler machen Zeitung" und haben mehrere Wochen lang Zeitungsluft geschnuppert.