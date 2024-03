Das ist die These: Im Judentum haben Frauen besseren Sex, weil sie quasi ein Recht auf Befriedigung haben. Das ist auch jedem jüdischen Mann klar, es gibt nämlich ein Gebot dazu. Wie das aber in der Praxis aussieht, darum geht es in dieser Episode mit der Autorin, Feministin und Jüdin, Mirna Funk. Und noch ein Thema wird besprochen: nämlich das lustvolle Streiten. Da geht es darum, ein Spiel aus dem Streiten zu machen. Das könnte ein Tipp für aktuelle Debatten sein. Am Ende geht es noch um das Leben seit dem 7. Oktober 2023: Was macht dieser Krieg mit den Frauen? Dazu gibt es die notwendige Frage: Ist Kritik an Israel immer antisemitisch oder auch notwendig?

Mirna Funk im Podcast über Sex und Streit im Judentum

Das alles hat Mirna Funk in ihrem aktuellen Buch „Von Juden lernen“ verarbeitet.