Seit dem Wochenende sind drei Männer, die im Süden Israels leben, nicht beim Musikfestival waren und die österreichische Doppelstaatsbürgerschaft besitzen, vermisst. Außenministerium steht im Kontakt mit den Angehörigen. Die Regierung plant nun doch, Österreicherinnen und Österreicher mit einer Hercules-Maschine aus dem Krisengebiet in Israel auszufliegen. Mehr über die aktuellen Entwicklungen.

+++ LIVE-Update: Grenzzaun zu Gaza ist wieder unter Kontrolle des israelischen Militärs

+++ Drei österreichische Doppelstaatsbürger in Israel verschwunden

Teile von ORF-Ratsbestellungen verfassungswidrig

Der Verfassungsgerichtshof entschied, dass Teile der ORF-Gremien verfassungswidrig sind. Einzelne Bestimmungen des ORF-Gesetzes über die Bestellung und die Zusammensetzung des Stiftungsrates und Publikumsrates wurden aufgehoben. Das sind die Konsequenzen für den ORF.

Gerd Kühr erhält Großen Österreichischen Staatspreis 2023

Der 71-jährige Komponist wird für sein musikalisches Lebenswerk geehrt. Er feierte 1988 mit der Uraufführung der Oper "Stallerhof" seinen Durchbruch. Erfahren Sie mehr über Gerd Kührs Leben.

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Angelina Jolie als Opernsängerin Maria Callas

Der Hollywood-Star wird im Biopic "Maria" in die Rolle der Opernsängerin schlüpfen. Im Film werde die "bewegte, schöne und tragische Geschichte" Callas am Ende ihres Lebens in den 1970er-Jahren in Paris erzählt. Hier gibt es mehr Details zum Biopic.

Marco Rossis neuer Anlauf auf das große NHL-Glück

In der Nacht auf Freitag beginnt für Österreichs Eishockeystar Marco Rossi mit den Minnesota Wild die neue NHL-Saison. In diesem Jahr soll dem 22-jährigen Vorarlberger endgültig der Durchbruch gelingen. Dafür hat Rossi im Sommer ordentlich geschuftet. (Kleine Zeitung PLUS)

Deutsche Polizei nimmt mehrere "Reichsbürger" fest

In mehreren deutschen Bundesländern haben Einsatzkräfte Wohnungen von Verdächtigen gestürmt, es gab mehrere Festnahmen. Ein Festgenommener soll bereits zugegeben haben, dass der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach Ziel einer Entführung gewesen sei. Lesen Sie mehr zu den Festnahmen.

Corona-Maßnahmen rotteten Grippe-Stamm de facto aus

Die Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie hatten nicht nur Auswirkungen auf das tägliche Leben, sondern auch auf andere Infektionskrankheiten. Ein spezieller Erreger für Grippe-Erkrankungen wurde dadurch so gut wie ausgerottet. Um diesen Stamm handelt es sich.

Tierschützer planen Demos vor der EU-Kommission

Seit Jahren wird um eine EU-Tierschutzreform gerungen - für Tierschützer ein untragbarer Zustand. Sie werfen der Agrarlobby vor, sich einmal mehr durchgesetzt zu haben. Darum kündigten sie für morgen Demonstrationen vor der EU-Kommission in Brüssel an.

Neue VR-Brille: Meta startet mit der Quest 3 durch

Marktführer Meta bringt heute seine neue Virtual-Reality-Brille auf den Markt. Die Hoffnung ist groß, damit der negativen Tendenz bei den weltweiten Verkaufszahlen entgegenzuwirken. Das kann die Meta Quest 3.

Heute ist der "World Mental Health Day" und damit eine Gelegenheit, sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern. Wenn Sie in dieser Hinsicht interessiert sind, ist professioneller Rat wichtig und gut. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo man sich Hilfe bei mentalen Problemen finden kann.

