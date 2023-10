Zutaten für 4 Personen

Für die Pattys

eine Dose Kidneybohnen (250 g Abtropfgewicht)

60 Gramm Haferflocken (zart)

20 Gramm Vollkorn-Weizenmehl

2 EL Olivenöl

3 TL gemahlene Kreuzkümmelsamen

1 TL Knoblauchgranulat

1/2 TL Salz

Für den restlichen Burger

2 Tomaten

1 rote Zwiebel

4 Salatblätter

4 Burgerbrötchen (am besten Vollkorn)

vegane Mayonnaise

2 EL Olivenöl zum Braten

Zubereitung

1. Die Kidneybohnen in ein Sieb abgießen, abspülen und abtropfen lassen. In einem hohen Rührbecher mit einem Pürierstab grob pürieren. Haferflocken, Mehl, Olivenöl, Kreuzkümmel, Knoblauch und Salz unterrühren. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen vier flache Pattys formen und etwa eine Stunde abgedeckt kühlen.

2. Für die Burger zwei Tomaten in Scheiben schneiden und dabei den Stielansatz entfernen. Eine rote Zwiebel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Vier Salatblätter waschen, trockenschleudern und in Brötchengröße zerpflücken.

3. Burger-Brötchen aufschneiden und die Schnittflächen in einer heißen Pfanne nacheinander anrösten.

4. 2 EL Olivenöl in der Pfanne erhitzen und die vier Pattys darin bei mittlerer Hitze von jeder Seite in 4 bis 5 Minuten knusprig braten. Inzwischen die Schnittflächen der Brötchen mit veganer Mayonnaise bestreichen und die Salatblätter auf den Böden verteilen. Je ein gebratenes Patty, zwei Tomatenscheiben und einige Zwiebelringe darauf schichten. Die Deckel auflegen und servieren.