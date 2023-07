Mahlzeit! Am Wochenende gab es besorgniserregende Nachrichten aus Griechenland. Waldbrände haben die Ferieninseln Rhodos und Korfu fest im Griff, tausende Menschen mussten die Flucht ergreifen und aus ihren Hotels evakuiert werden. Die Reisenden strandeten teilweise in provisorischen Notlagern. Der Unmut ist groß, viele Reiseveranstalter haben die Flüge auf die Inseln vorerst eingestellt. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden.

Bilder aus Rhodos:

Tausende Passagiere warten auf ihren Rückflug:

Das Wichtigste zum Nachlesen:

Heutige Empfehlungen:

DNA-Analyse soll Klarheit bringen: Wen suchte die Berliner Polizei wirklich?

War es eine Löwin oder doch ein Wildschwein? Eine DNA-Analyse soll nun endlich Klarheit bringen und zeigen, welches Tier die Berliner Polizei 30 Stunden lang gesucht hatte. Zum Artikel.

Robbie Williams ist Steiermark-Fan: "Es ist idyllisch und exquisit schön"

Der Ski Opening-Star über sein österreichisches Lieblingsessen, seine Gesundheit und ob er im Dezember in Schladming auch Skifahren wird. Außerdem hat er eine Botschaft an seine Kärntner-Fans. Zum exklusiven Video. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Greta Thunberg muss sich vor Gericht verantworten

Die 20-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich am Montag vor Gericht verantworten. Der jungen Schwedin wird vorgeworfen. Anweisungen der Polizei nicht Folge geleistet zu haben.

Felix Gall: "Ich habe nicht vor, meine Persönlichkeit zu ändern"

Tour-de-France Debütant Felix Gall (25) aus Nußdorf-Debant beendete das bedeutendste Straßenradrennen der Welt als sensationeller Achter. "Man glaubt, man selbst leidet am meisten, doch jeder andere leidet ja genauso." (Kleine Zeitung PLUS)

Spanien-Wahl: Konservatives Lager gewinnt mit knappem Vorsprung

Das EU-Land rückt nach rechts - konservatives Lager gewinnt die Parlamentswahl, doch weniger deutlich als erwartet. Regierungsbildung wird schwierig.

Der SK Sturm braucht jetzt noch „echte Rakete“

Der Ersatzspieler für Emanuel Emegha muss richtig schnell sein. Wunschgegner für die Champions-League-Qualifikation hat Christian Ilzer keinen. Die Auslosung findet heute um 12 Uhr in Nyon statt.

Achtung Urlauber! Ab heute Öffi-Streik in Italien – Chaos befürchtet

Die italienische Gewerkschaft "USB" kündigt für heute einen Streik bei öffentlichen Verkehrsmitteln an. Vier Stunden lang sollen die Öffis stillstehen – aber die Zeiten variieren von Region zu Region.

Das sind die besten Restaurants im Veneto und Friaul-Julisch Venetien

Der "Internationale Restaurantguide" kürte die Sieger. Erstmals gibt es ein mit 100 Falstaff-Punkten bewertetes Lokal im Veneto: das "Le Calandre". (Kleine Zeitung PLUS)

"Coole" Geschäftsidee: Superstar Cher verkauft bald ihr eigenes Eis

Die 77-Jährige teilte ein Video auf Instagram, das ihren neuen Eiswagen zeigt. Sie würde seit fünf Jahren an diesem Projekt arbeiten, ab wann man ihr eigenes "Cherlato" kaufen kann, ist noch nicht bekannt. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Kann ich den Urlaub jetzt kostenlos stornieren oder abbrechen?

Hitze, extreme Trockenheit und Winde lassen die Waldbrandgefahr steigen. In Griechenland und Spanien gibt es bereits Vegetationsbrände. Die wichtigsten Fragen und Antworten für alle, die eine Reise in betroffene Gebiete gebucht haben. Lesen Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

