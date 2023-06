Mahlzeit! Bad Aussee wurde in der Nacht auf Freitag von einer heftigen Gewitterfront heimgesucht. Ein verklauster Bach war übergetreten, mehr als 100 Einsatzkräfte mussten ausrücken. Viele Geschäfte, Häuser und der Hauptplatz waren überschwemmt. Nun müssen sich die Bewohner und Verantwortlichen beeilen, denn am Sonntag soll dort das bekannte Narzissenfest über die Bühne gehen.

Besonders kurios: Vor mehr als 35 Jahren war der Ort in einer ähnlichen Situation. Am Freitag vor dem Narzissenfest 1985 gab es ebenfalls ein starkes Gewitter. In diesem Jahr gäbe es aber laut Verantwortlichen keine Beeinträchtigungen für das größte Blumenfest Österreichs. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden.

Sind die steigenden Arbeitslosenzahlen in Österreich ein Alarmzeichen?

Die Wirtschaftsdynamik in Österreich schwächt sich ab und lässt auch die Arbeitslosigkeit steigen. Arbeitsminister Martin Kocher spricht von einer erwartbaren Entwicklung, die "glücklicherweise moderat ausfällt". Was es damit auf sich hat.

Nehammer fordert von Erdogan "Respekt gegenüber Gastland"

Beim Telefonat mit Erdogan habe Nehammer darauf hingewiesen, "dass wenn türkische Staatsbürger in Österreich auf den Straßen feiern, der Respekt nicht verloren gehen darf". Mehr dazu.

Schwelender Familienstreit: Jäger (89) erschießt 57-Jährigen und begeht Suizid

In Fluttendorf in der Weststeiermark sind am Donnerstagvormittag bei einem Wohnhaus mehrere Schüsse gefallen. Zwei Personen kamen ums Leben. Bei dem Täter dürfte es sich um einen 89-jährigen Jäger handeln.

Biden stürzte erneut – diesmal bei einer Absolventenfeier

Joe Biden ist nach einer Rede vor Absolventen einer Militärakademie gestürzt. Dem US-Präsidenten geht es offenbar gut – doch die Debatte über sein Alter könnte neu aufflammen. Zum Artikel.

Wieder Anzeige gegen CRIF: Zu wenig Auskunft bei Auskunfsbegehren

Die Datenschutz-NGO noyb bringt bei der Datenschutzbehörde erneut Beschwerde und Anzeige gegen die Kreditauskunftei CRIF ein. Konsumenten, die wissen wollen, welche Daten CRIF von ihnen gespeichert hat, erfahren nur die halbe Wahrheit.

Red Bull Racing wollte Fernando Alonso holen: "Es gab Gespräche"

Für Fernando Alonso ist der GP in Barcelona ein Heimrennen. Der Spanier zeigt in der Formel 1 derzeit wieder auf. Für Helmut Marko nicht überraschend, wollte Red Bull den 41-Jährigen vor Jahren sogar verpflichten. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Kronprinz Hussein hat geheiratet: Jordanien feiert eine glamouröse Party

Nach einer Palastfehde ist die Trauung auch ein Anlass für die royale Familie, das jordanische Volk hinter dem künftigen König zu versammeln. Zahlreiche Royals aus Europa wohnten der Zeremonie bei. Zum Artikel.

"American Born Chinese": Mythologisches Spektakel zwischen den Welten

Ein Nerd, der unbedingt dazugehören will, und dann muss sich Jin Wang auch noch um einen Austauschschüler kümmern. Der ist dann doch interessanter, als es zunächst den Anschein hat. Ach ja, Michelle Yeoh ist auch mit dabei. Zur Serienkritik.

Sorgt die wachsende Zahl an Bären und Wölfen in der Natur für Unbehagen? Und wissen die Menschen, wie man sich richtig verhält? Wir haben uns umgehört.

