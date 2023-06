Die Frage nach dem Weltmeister in der Formel 1 stellt sich in diesem Jahr schon seit Wochen nicht mehr. Max Verstappen fährt der Konkurrenz in dieser Saison nach Belieben um die Ohren. Egal ob Stadt oder klassischer Rundkurs, ob Regen oder heißen Sonnentagen - der Niederländer fährt in einer eigenen Klasse. "So langsam kommen auch wir drauf, dass es wirklich zu einem großen Teil die Leistung von Max, und nicht die des Autos ist", erklärt Motorsportberater Helmut Marko.