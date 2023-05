Mahlzeit! Ein Blick aus dem Fenster reicht, um zu wissen: Der Regen und das schlechte Wetter halten sich hartnäckig. Meteorologe Martin Kulmer von Geosphere Austria sieht erst im Laufe des Nachmittags stärkere Unwetter aus Slowenien heranrollen. Im weiteren Verlauf der Woche ist auch wenig Besserung in Sicht, erst am Freitag klettern die Temperaturen wieder auf 13 bis 21 Grad.

Karmasin vor Gericht, Kurz in PR-Offensive

Ex-Familienministerin Sophie Karmasin-Schaller steht heute abermals vor Gericht, Kronzeugin Sabine Beinschab soll aussagen. Unterdessen baut Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegen juristische Unbill vor. Hier lesen Sie mehr.

Die große Klimashow und die ernüchternde Realität

Arnold Schwarzenegger lädt heute wieder zum Klimagipfel in die Hofburg – unter großem Applaus durch das offizielle Österreich. Doch der Summit wird von Protesten begleitet. Und die Republik hinkt ihren Zielen noch immer hinterher.

Ex-Audi-Chef Stadler hat im Abgasskandal Geständnis abgelegt

Das Landgericht München hatte Stadler bei einem umfassenden Geständnis und Zahlung von 1,1 Millionen Euro eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Hier lesen Sie mir.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Wie die Generation Z ihr Leben leben möchte

Das Ergebnis der Ö-3-Jugendstudie ist da: Fast 70 Prozent fordern von der Politik "endlich Regeln für nachhaltige Veränderungen". Zudem will die Gen Z heiraten und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Hier geht's zu den Ergebnissen.

Post bestellt 703 chinesische Elektrotransporter um 22 Millionen Euro

Millionengeschäft, das die Branche elektrisiert: Die Post bestellt zwei Drittel ihrer E-Transporter aus China, die Denzel-Tochter Maxus liefert. Noch nie hat in Österreich eine neue Marke einen so wertvollen Auftrag an Land gezogen. (Kleine Zeitung PLUS)

Frisch lackiert aus China: Maxus zog den millionenschweren Post-Auftrag an Land – die Branche staunt © Maxus

Höchste Gefahrenstufe: Brienz bereitet Phase Blau vor

Das Bergdorf Brienz in der Schweiz rutscht jedes Jahr einen Meter weiter Richtung Tal. Seit Jahrhunderten ist die Region in Bewegung. Doch jetzt müssen die Bewohner kurzfristig ihr Dorf räumen.

Das Dorf Brienz ist in höchster Gefahr © Screenshot Block TV Livestream

Bauernsterben: Zahl der österreichischen Landwirte unter 110.000 gefallen

In Österreich gibt es immer weniger Bauern. 1995 waren es noch 192.793. Das Einkommen ist allerdings gestiegen. Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

So wird der SK Sturm Graz Meister

Selbst bei einem Sieg in Salzburg am Sonntag (17 Uhr, Sky, live) hat Sturm den Titelgewinn nicht in eigenen Händen und muss auf einen weiteren Umfaller der Bullen hoffen. Die Szenarien, wie Sturm Meister werden könnte, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Sorgte beim ESC für Aufsehen: Wer war die Frau mit dem Butterfass?

Beim Eurovision Song Contest brachten nicht nur die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne die Zuseher zum Erstaunen, auch eine Frau mit Butterfass sorgte für Verwunderung. Doch wer war die Dame?

Schauspieler Pierce Brosnan feiert heute seinen 70. Geburtstag

Beruflich feierte er als "Remington Steel" und "James Bond" große Erfolge, privat musste er einige Schicksalsschläge hinnehmen – heute feuert der irische Schauspieler Pierce Brosnan seinen 70. Geburtstag.

Meine Empfehlung: Kärntnerin spricht über ihren Kampf um eine Schwangerschaft

"Um Mutter zu werden, hätte ich alles getan", sagt die Klagenfurterin Sabrina Krobath (41). Sie kämpfte jahrelang darum, schwanger zu werden, und spricht im Interview mit meiner Kollegin Daniela Grössing offen über die Suche nach einem Vater, künstliche Befruchtung, und warum sie mit einer Bürgerinitiative Frauen helfen möchte.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Dienstag.

Verwaltung von Push-Mitteilungen