Die Einlösung ihres Versprechens bestand aus 20 Seiten und einem Videogespräch: Im März klingelte Trude Schreibershofen, Sprecherin der zum Staat gehörenden "Monopolverwaltung GmbH (MVG)", erstmals bei der Kleinen Zeitung durch - nach Berichten über Trafiken, die in Graz vermeintlich reihenweise zusperren, zuletzt am Eisernen Tor. "Bei so was" wolle man als Verwalterin jenes Tabakmonopols, das es in Österreich seit 1784 gibt, doch gehört werden. Sie werde auch bald aktuelle Zahlen liefern, versprach sie - um diese kurz darauf mit MVG-Geschäftsführer Hannes Hofer vorzulegen.