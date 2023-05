Mahlzeit! Nach einer erneuten Zinsanhebung der US-Notenbank Fed wird wahrscheinlich auch die Europäische Zentralbank (EZB) um eine weitere Erhöhung nicht herumkommen. Das sind vor allem für Kreditnehmer schlechte Nachrichten. Die Entscheidung soll heute Nachmittag im Rahmen einer EZB-Sitzung erfolgen.

Mit den Zinserhöhungen wird versucht, die seit Monaten hohe Inflation einzudämmen. Alles rund um die EZB.

Heutige Empfehlungen:

"Wenn man Putin töten wollte, hätte man einen anderen Weg gewählt"

Nach dem Drohnenangriff auf den Kreml erläutert der Russland-Experte Gerhard Mangott, welche Szenarien die Geschehnisse erklären und was die Folgen davon sein könnten.

Akademie der Wissenschaft soll Corona-Politik der Regierung aufarbeiten

Unter Einbindung internationaler Experten, etwa der Chefin des deutschen Ethikrats Alena Buyx, soll bis zum Herbst die Rolle der Politik, der Politikberater, der Wissenschaft und der Medien aufgearbeitet werden. Zum Artikel.

27.000 Euro für drei Nächte Lignano zu Pfingsten

In die Jahre gekommenes 50-Quadratmeter-Apartment wird derzeit auf Booking.com um 27.368 Euro angeboten – für eine vierköpfige Familie über Pfingsten. Doch was steckt dahinter?

Ein Wolf spazierte seelenruhig durch Gmünd, Experte beunruhigt

Der Wolf sei über eine Wiese im niederösterreichischen Ort gelaufen, schilderte ein Augenzeuge, der die Sichtung fotografierte. Es war ein ausgewachsenes Tier, nach ein paar Minuten sei es wieder Richtung Wald verschwunden.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Neun Menschen getötet: 14-jähriger Schütze hatte Todesliste bei sich

Bei Schüssen in einer Belgrader Volksschule sind Mittwochfrüh insgesamt neun Personen getötet worden – darunter acht Kinder. 14-Jähriger soll inoffiziellen Angaben zufolge aus Wut über schlechte Noten geschossen haben. Zum Artikel.

Gwyneth Paltrow: "Ben war technisch hervorragend"

Mit Brad Pitt war die Schauspielerin in den 90er-Jahren sogar verlobt, danach war sie mit Ben Affleck liiert. Jetzt plaudert sie in einem Podcast aus dem Nähkästchen.

Thomas Muster: "Dominic hat in drei Jahren katastrophale Entscheidungen getroffen"

Thomas Muster analysiert den Weg von Dominic Thiem und hält fest: "Er muss in die Zukunft schauen, sich neu erfinden." Was falsch lief, was Thiem ändern muss – und warum die Erste Bank Open boomen.

Kult-Geländewagen bleibt – auch der elektrische Mercedes G wird in Graz gebaut

Gute Nachrichten für Magna-Steyr und den Automobilstandort Steiermark: Mercedes-Benz verlängert den Fertigungsauftrag für den Kult-Geländewagen bis 2029 und baut auch den elektrischen "G" in Graz. Das sichert Tausende Arbeitsplätze. Zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: "Guardians of the Galaxy Vol. 3" – die anarchistischen Antihelden sagen Adieu

James Gunn nimmt Abschied von Marvel und deren Weltraumchaoten. Das finale Abenteuer "Guardians of the Galaxy Vol. 3" ist ein knallbuntes, berührendes Comicvergnügen fern vom Heldeneinheitsbrei. Zur Filmkritik.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. May the fourth be with you!

