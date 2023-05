Mahlzeit! Die anhaltenden Teuerungen sowie die steigende Inflation bringen immer mehr Menschen in die Bredouille. Nachdem vielen Firmen die Corona-Förderungen über die Runden geholfen haben, droht heuer eine weitere Insolvenzwelle. Allein 2022 suchten 18.500 Menschen bei Schuldnerberatungen Hilfe, ein Anstieg um zehn Prozent. Neben den Firmeninsolvenzen sei laut Experten auch die Zahl der Privatkonkurse rasant gestiegen. Mehr rund um die Causa Insolvenzen.

Heutige Empfehlungen:

Ein Toter an Belgrader Volksschule: Mutmaßlicher Schütze ist erst 14 Jahre alt

In Serbien kam es zu einer Schießerei an einer Volksschule, mindestens ein Mensch ist tot. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Der erste Sommertag des Jahres steht bevor

Nach dem kühlen April stehen uns diese Woche in Kärnten und in der Steiermark zwei warme Tage bevor. Fürs Wochenende sind die Aussichten aus jetziger Sicht eher trüb. So wird das Wetter.

Start der ÖVP-FPÖ-Koalitionsverhandlungen in Salzburg

Beim heutigen Gespräch sollen zunächst die Modalitäten und ein genauer Fahrplan festgelegt werden. Für 13 Uhr ist dann ein Pressestatement der beiden Parteispitzen geplant.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Selenskyj wurde nicht im Voraus von US-Datenleck informiert

"Wir hatten diese Informationen nicht, auch ich persönlich hatte sie nicht." Das sei eindeutig eine schlechte Sache. In dem Bericht der "Washington Post" heißt es, Selenskyj habe aus den Nachrichten davon erfahren. Zum Artikel.

NHL-Stürmer Marco Rossi: "Wer einmal oben ist, will oben bleiben"

NHL-Spieler Marco Rossi von den Minnesota Wild verstärkt Österreichs Nationalteam bei der Eishockey-WM in Tampere. Der Feinschliff erfolgt in Kapfenberg, zwei Tests gegen die Slowakei stehen an. Alles rund um die WM. (Kleine Zeitung PLUS)

Marco Rossi beim Training © APA/HERBERT NEUBAUER

Diesel-Prozess: Ex-Audi-Chef Stadler zu Geständnis bereit

Ex-Audi-Chef Rupert Stadler ist zu einem Deal mit der Staatsanwaltschaft bereit. Er will seine Schuld gestehen.

Was Obduktionen über Covid-Todesfälle und Impfschäden verraten

Mit einem Obduktionsregister wollen Pathologen Covid-19 und die Auswirkungen der Erkrankung auf den Körper verstehen. Und daraus Lehren für die nächste Pandemie ziehen. Zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Schlussstrich: Kevin Costners Frau Christine reicht Scheidung ein

Der Hollywoodstar und Christine Baumgartner galten lange Zeit als Traumpaar. Nach der Hochzeit 2004 folgt nun die Trennung. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Diese neuen Regelungen müssen Urlauber beachten

Auch in diesem Jahr wird Italien wieder eines der gefragtesten Urlaubsziele sein. Für einige Orte wird die Beliebtheit allerdings zum Problem. Neue Regelungen für Touristen sollen ihnen dabei helfen, den Massen standzuhalten. Alles zu den neuen Regelungen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

Verwaltung von Push-Mitteilungen