Mahlzeit! Heute beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium. In der Verhandlung geht es noch nicht um die Rolle Karmasins in der ÖVP-Umfrageaffäre, sondern um Bezugsfortzahlungen sowie wettbewerbsbeschränkende Absprachen im Zuge von Studien. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.

Die Geschichte von Aufstieg und Verfall der Familie Karmasin:

Heutige Empfehlungen:

Frau soll absichtlich mit Pkw auf Gruppe junger Männer losgefahren sein

Eine Auswertung von sichergestellten Videoaufzeichnungen zeigen, dass eine 33-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung am Wochenende tatsächlich mutwillig auf eine Gruppe junger Männer zugefahren ist.

Tarifsenkung bei Gas und Strom: Wird auch steirische Fernwärme günstiger?

Bei der Energie Steiermark und der Energie Graz werden die Gaspreise mit 1. Mai gesenkt, vorerst in Form eines Rabatts bis Jahresende. Die Strompreise sinken dann mit 1. Juli. Alle Infos dazu hier.

Landeshauptmann Kaiser lehnt Verkürzung der Kärntner Landeshymne ab

Vier Landeshymnen in Österreich sind laut "IG Autorinnen Autoren" historisch belastet. Dazu zähle auch Kärnten – Autorin Agnes Millonig sei eine "frühe illegale Nationalsozialistin". Alles zur aktuellen Diskussion. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Mit Ende April endet die Maskenpflicht bei Arzt und Co.

Nur mehr bis 30. April gilt in ganz Österreich in vulnerabeln Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen und in Arztpraxen eine Maskenpflicht. Welche Bestimmungen sonst noch enden und welche noch gelten hier im Überblick.

Salzburger Kommunist Dankl auf Distanz zu Werner Murgg und Co.

Der große Gewinner der Salzburg-Wahl, Kay-Michael Dankl, distanziert sich im ORF-Interview in der ZiB2 von Parteikollegen in der Steiermark. Er will keinen EU-Austritt und bezieht klar Position für die Ukraine. Zum Artikel.

Neue Studie: Wie häufig Zwangsehen in Österreich vorkommen

Die Zwangsheirat ist seit 2016 in Österreich ein eigener Straftatbestand, bedroht mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Die genauen Zahlen, wie viele Zwangsehen es in Österreich überhaupt gibt, lagen bislang aber im Dunkeln. Alle Infos dazu hier.

Legende wird 50: Steffi Graf genießt in Monaco die Ruhe vor dem Sturm

Stephanie Graf, einst eine der besten 800-Meter-Läuferinnen der Welt, wird 50 Jahre alt. Ein Rückblick auf eine außergewöhnliche Karriere. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Karriere von Steffi Graf in Bildern:

"2 Minuten 2 Millionen": Erboste Investoren verließen das Studio

Beim Geld hört sich der Spaß auf: Jungunternehmen aus Wien sorgten in Start-Up-Show für Aufregung und brachten Investoren in Rage – zu sehen heute Abend auf Puls4. Was war der Grund für die Empörung? Zum Artikel.

Kann die Ukraine ihre Frühjahrsoffensive gewinnen?

Es könnte ein Vorbote auf die lang erwartete ukrainische Frühjahrsoffensive sein: die Überquerung des Flusses Dnipro. Militärexperte Reisner analysiert im Interview, wie der Ukraine ein Erfolg gelingen könnte und was von Russland zu erwarten ist. (kleine Zeitung PLUS)

So geht es der Ehefrau von Moderator Daniel Aminati

Im Rahmen einer Routineuntersuchung wurde bei Patrice Aminati bösartiger Krebs entdeckt. Die junge Mutter wurde operiert. Nun bekam sie ihre ersten Testergebnisse.

Daniel Aminati mit Ehefrau Patrice Eva © (c) IMAGO/eventfoto54

Meine Empfehlung: Drei Jahre später in Pension gehen – warum sich das für Frauen auszahlt

Was es auf dem Pensionskonto bewirkt, wenn Frauen, die jetzt mit 60 in Pension gehen könnten, noch länger arbeiten – und andere Möglichkeiten, mit denen sich vorhandene Pensionslücken verkleinern lassen – hier finden Sie die wichtigsten Antworten zum Thema. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

