Start im Korruptions-Prozessreigen: Mit Sophie Karmasin steht heute die erste hochrangige Politikerin aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor Gericht. Die ehemalige Familienministerin soll sich auf Kosten des Staates bereichert haben. Die WKStA wirf ihr schweren Betrug und Wettbewerbsabsprachen vor. Karmasin drohen bis zu drei Jahre Haft, Urteile sollen am 9. Mai fallen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Anklage gegen Karmasin hat nur am Rand mit der Inseraten-Affäre zu tun, die die Volkspartei verfolgt: Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab hatte ihre Kollegin und frühere Chefin schwer belastet, die Ex-Ministerin saß 26 Tage lang in U-Haft. Über Beinschab soll auch Karmasin auf Kosten des Finanzministeriums an für Kurz manipulierten Umfragen mitverdient haben. Karmasin will den Plan nicht gekannt haben.

Preisabsprachen und falsche Angaben

Doch die Kronzeugin Beinschab brachte die Ermittler auf zwei neue Vorwürfe, die heute angeklagt werden: Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung im Dezember 2017 kassierte Karmasin insgesamt 75.589,95 Euro Gehaltsfortzahlung. Allerdings hätte die heute 56-Jährige daneben kein Einkommen haben dürfen. Ein Detail, das die Ex-Ministerin wissentlich ignorierte, wie Mails zeigen.

Dass sie das Geld zu Unrecht bezogen hatte, streitet die 56-Jährige auch gar nicht ab: Sie hat dem Staat das Geld zurücküberwiesen und will tätige Reue zeigen. Karmasin hätte das Geld erst überwiesen, als Journalisten die Causa bereits öffentlich gemacht hätten, hält die WKStA entgegen. Eine Diversion sei daher ausgeschlossen.

Wohl auch, weil die Meinungsforscherin den zweiten Anklagepunkt abstreitet: Nach ihrer Zeit als Ministerin soll sie sich durch illegale Preisabsprachen mit anderen Meinungsforscherinnen – darunter Beinschab – lukrative Aufträge des Sportministeriums erschwindelt haben. Der zuständige Abteilungsleiter des Ministeriums ist mitangeklagt, auch ihm drohen drei Jahre Haft. Ein drittes Angebot an das Ministerium zog Karmasin zurück. Am Tag zuvor hatte die WKStA bei ihr eine Hausdurchsuchung durchgeführt.