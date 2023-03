Mahlzeit! Die türkis-grüne Regierung hat sich nach APA-Informationen zu einer Hilfe gegen die stark steigenden Mieten durchringen können. Die von den Grünen forcierte Mietpreisbremse kommt wegen des Widerstands der ÖVP nicht, stattdessen wird es als Kompromiss Einmalzahlungen geben. Hier geht es zu den Details.

Steirer durfte Ehefrau im Pflegeheim nicht mehr besuchen

Otto H. kämpft darum, seine Frau im Pflegeheim besuchen zu dürfen. Das Oberlandesgericht hat ein verhängtes Hausverbot teilweise aufgehoben. Noch ist aber nichts entschieden. (Kleine Zeitung PLUS)

Plagiats-Posse um einen "zweifach falschen" Professor

Ein Plagiatsfall betrifft die Universitäten in Wien und Graz sowie Bildungsminister Martin Polaschek: Hat ein Schweizer Top-Ökonom bei Lebenslauf und Dissertation geschwindelt? (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Mehr Grautöne braucht das Land

Stehende Ovationen, Tränen, Abschiedsumarmungen und viel Applaus für die Trägerin des großen Schauspielpreises Margarethe Tiesel: Die Diagonale-Eröffnung mit einem politischen Plädoyer und einer Aufforderung zum Tanz im Rückblick. Das war die Filmfestival-Eröffnung gestern Abend in Graz.

Offenbar Schüsse bei Reichsbürger-Razzia in Deutschland

Laut "Bild" handelt es sich bei den durchsuchten "Reichsbürgern" wohl auch um mehrere aktive Polizisten und Soldaten. Mehr dazu hier.

Razzia bei Red Bull: Konzern bestätigt Hausdurchsuchungen

Ermittlungen wegen des Verdachts illegaler Absprachen und Verstoßes gegen die EU-Kartellregeln. Red Bull bestätigte "Besuch" von EU-Beamten, hier geht es zu den Details.

Topstar David Alaba zeigte sich am spendabelsten

Rund 500 Fans kamen zum öffentlichen Training des ÖFB-Teams. David Alaba war besonders aktiv. Er will für das Spiel gegen Estland fit werden. Hubert Gigler war dabei, hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Kartoffelchips im Vergleich: Sind die teuren besser?

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer testeten zwölf Kartoffelchips-Produkte, hier geht es zum Ergebnis.

Brasilianische Früchte sind vielfach mit Pestiziden belastet

Pestizide werden in der EU hergestellt, nach Übersee verkauft und landen danach in Form von Früchten wie Melonen und Papayas wieder am Teller. Greenpeace nahm Früchte aus Brasilien unter die Lupe - die Lebensmittel waren teils stark belastet. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: "Der Großteil der Aktivisten hat einen Job"

Anja Windl ist das Gesicht der "Letzten Generation". Im Interview spricht sie über Ängste bei Protesten, die Kosten für Strafanzeigen und die Vorwürfe zu jeglichem Besitz oder Reisen. Lesen Sie mehr dazu hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch, kommen Sie gut durch die Woche!

