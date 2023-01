Mahlzeit! Die erste von zwei Abfahrten auf der Streif ist heute ab 11.30 Uhr der Auftakt zu gleich fünf Weltcuprennen auf dem Hahnenkamm und in Schladming innerhalb der nächsten Tage in Österreich. Seriensieger Aleksander Aamodt Kilde ist freilich der Kitz-Topfavorit, hat sich aber beim zweiten Training verletzt. Wie die Österreicher abschneiden, können Sie hier live verfolgen.

Gestern Abend landeten die ersten Promis in Kitzbühel, das gehört zum Spektakel genau so dazu, wie die Zehntausenden Fans, die am Wochenende die Gamsstadt stürmen werden. Gabalier und Co. folgten dem Ruf Arnold Schwarzeneggers zur "Charity Auktion":

Güterzüge gingen in Flammen auf

Beim Verschiebebahnhof Fürnitz in Kärnten sind heute in der Früh zwei Güterzüge zusammengestoßen und in Brand geraten. Hier geht es zum Artikel.

Großeinsatz in Fürnitz heute in aller Früh © (c) APA/FF-FAAK AM SEE (UNBEKANNT)

18.000 Hühner erstickt: "Jeder Mäster hat eigentlich den Stall am Handy"

Weil Lüftungsanlage defekt war, erstickten in einem Lavanttaler Betrieb 18.000 Hühner. Solch ein Fall sei zum Glück sehr selten, ein technischer Defekt aber nirgends auszuschließen, betont die Landwirtschaftskammer.

Westliche Kampfpanzer für die Ukraine?

Die Ukraine blickt gespannt auf die Ramstein-Konferenz in Deutschland. Dort beraten westliche Verbündete heute über weitere Militärhilfen. Ein heikles Thema – die Lieferung von Kampfpanzern – steht im Mittelpunkt des Treffens.

Im Fall Kellermayr stellt man in Berlin Ermittlungen ein

Während in München und Wels weiter ermittelt wird, hat Berlin die Ermittlungen zur österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr eingestellt. Sie hatte vergangenes Jahr Suizid begangen, nachdem sie von Impfgegnern massiv bedroht wurde.

Medienanwältin von "Corsage"-Schauspieler weist #MeToo-Vorwürfe zurück

Nach Berichterstattung und Vorwürfen meldete sich die Medienanwältin des Betroffenen zu Wort: Sollte er jemandem "verbal zu nahe getreten" sein, würde er das "zutiefst bedauern". Der "Spiegel" zeichnet indes in einem Bericht ein anderes Bild.



Das am stärksten diskutierte Thema auf unserer Webseite und App heute Vormittag ist übrigens das Interview mit Umweltministerin Leonore Gewessler über Tempo 100 auf der Autobahn - hier geht es zu den heutigen Lese-Empfehlungen:

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Tag vier: Bei Lisa krabbelte es sogar auf dem Teller

"Das perfekte Dinner" aus Graz: Am Donnerstag gab es ein krabbelndes Menü mit Mehlwürmen, Buffalowürmern und Heuschrecken - fast wie im Dschungelcamp. Heute entscheidet sich, wer gewonnen hat.

Mein Tipp für das Wochenende:

Endlich erste Spuren in den Schnee auf dem Scheibenkogel ziehen

Bergführer Herbert Raffalt hat jede Woche einen Tourentipp für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer parat. Diesmal geht es auf den Scheibenkogel in den Radstädter Tauern.



Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Wochenende!

