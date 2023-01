Beim Absturz eines Hubschraubers nahe Kiew sind der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj, sein Stellvertreter und 15 weitere Menschen ums Leben gekommen. Auch zwei Kinder seien unter den Todesopfern, teilte die Polizei mit. Der Helikopter war in der Früh in der Stadt Browary in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohnhauses abgestürzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wieder Schnee im Anmarsch

Erneuter Schneefall sorgt in Kärnten mancherorts für rutschige Straßen: Über Nacht sind in einigen Landesteilen noch ein paar Zentimeter Schnee dazugekommen. Die Prognosemodelle haben sich in den vergangenen Stunden deutlich und auch überraschend verändert. Mehr dazu hier.

Kunden-Beschwerden: Behörden nehmen Strom- und Gasmärkte ins Visier

Die beiden Behörden E-Control und BWB haben eine Taskforce als Reaktion auf zahlreiche Beschwerden der Energiekunden gegründet. Ihr Auftrag: Verhalten und Preisgestaltung der Energieunternehmen prüfen. Im Sommer sollen erste Ergebnisse vorliegen. Mehr dazu.

"Von" darf nach Duldung im Namen bleiben

Aus einem Spruch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergibt sich, dass ein "von" im Namen unter bestimmten Umständen auch Österreichern zu gestatten ist. Eine Familie hatte sich beschwert, nachdem der Namensteil "von" von der Stadt Graz von Amts wegen weg-korrigiert wurde. Zum Artikel.

Wagner-Söldner nach Norwegen geflohen: Er will aussagen

Der Menschenrechtsorganisation Gulagu.net schilderte der 26-Jährige seine dramatische Flucht. Er befinde sich laut seinem Anwalt nun an einem "sicheren Ort", während man seinen Fall prüft, und möchte "über seine Erfahrungen" sprechen. Zum Artikel.

Saudi zahlt 2,5 Millionen Euro für Foto mit Messi und Ronaldo

Ein saudi-arabischer Geschäftsmann hat rund 2,5 Millionen Euro für ein VIP-Ticket für ein Freundschaftsspiel mit Cristiano Ronald und Lionel Messi bezahlt. Zum Artikel.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Vorwürfe gegen weiteren Musikschuldirektor in Niederösterreich

Sexuelle Belästigung, Mobbing, Beschimpfungen: Die Vorfälle sind seit Jahren bekannt und wurden auch an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) herangetragen. Sie ist auch Vorsitzende des Musikbeirats. Der Direktor ist weiter im Dienst und bestreitet die Anschuldigungen. Zum Artikel.

Am 29. Jänner wählt Niederösterreich einen neuen Landtag. Körpersprache-Experte Stefan Verra analysiert die Auftritte von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Der talentierte Herr Ho: Vom Überschreiten der roten Linie

Die ORF-Reihe „Der talentierte Herr ...“ porträtiert Personen, die mit einem Bein im Kriminal stehen. Heute steht Szene-Gastronom und Kurz-Freund Martin Ho im Fokus. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Gewalt- und Missbrauchsfälle in deutschen SOS-Kinderdörfern

Rund die Hälfte der Meldungen machten Fälle aus, in denen Kinder und Jugendliche einander Gewalt angetan hätten. Es gebe aber auch Vorwürfe von Gewalt und sexuellem Missbrauch gegen Betreuer. Mehr über die fürchterlichen Vorwürfe lesen Sie hier.

357.000 Jahresgage: Netflix sucht Flugbegleiter

Der US-Streamingdienst sorgt mit einer Stellenanzeige für Aufsehen. Netflix sucht für einen Jet aus seiner privaten Flotte eine Flugbegleiterin bzw. einen Flugbegleiter. Hier geht es zum Artikel.

Titelverteidiger Nadal gescheitert, Ehefrau Xisca mit Tränen

Rafael Nadal unterlag in der zweiten Runde der Australian Open dem Amerikaner Mackenzie McDonald 4:6, 4:6, 5:7. Allerdings war der Spanier durch eine Verletzung gehandicapt. Mehr dazu hier.

Schweizer forschen an Bluttest, der Krebs innerhalb von Minuten erkennt

Die Früherkennung von Krebs ist wegen biologischer und technischer Hürden noch immer ein schwieriges Unterfangen. Wissenschafter der deutschen Universität Freiburg kommen diesem Ziel einen Schritt näher. Mehr dazu hier.

Beziehung zu dritt: Steirisches Trio kommt ins deutsche Fernsehen

Letzten Sommer haben sich Marco, Marcel und Michel das Jawort gegeben, ein Kamerateam von VOX hat sie dabei begleitet. Das Ergebnis ist bei "Wo die Liebe hinfällt" am Freitag um 20.15 Uhr zu sehen. Hier geht es zum Artikel.

Lese-Empfehlung: Was bei Verdacht auf sexuelle Gewalt zu tun ist

Frage & Antwort. Der Fall Teichtmeister hat die Diskussion rund um sexuelle Gewalt gegenüber Kindern angeheizt. Wie man junge Menschen schützen kann, hat meine Kollegin Teresa Guggenberger recherchiert. Bitte halten Sie die Augen offen!



Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Verwaltung von Push-Mitteilungen