Heute am frühen Vormittag verdrängte diese Meldung den nächtlichen Aufmacher über die Einigung der Metaller nach einem zwölfstündigen Verhandlungsmarathon: Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird neuer Sport-Boss bei Red Bull. In einem Brief wendet sich Mark Mateschitz, Sohn des verstorbenen Red-Bull-Gründers, hatte die Belegschaft informiert: Künftig wird ein Management-Team den Konzern leiten. Mark Mateschitz ist nicht mehr operativ tätig - er will sich auf Rolle als Gesellschafter konzentrieren. Die Weichenstellungen im Überblick.

Twitter beginnt nach Übernahme durch Musk mit Entlassungen

Eine E-Mail erhalten heute zahlreiche Mitarbeiter des Konzerns Twitter. Die Nachricht ist wenig erfreulich. Sie erfahren, ob sie nach der Übernahme durch Elon Musk noch einen Job haben. Jeder zweite der weltweit rund 3700 Stellen wird gestrichen, Büros bleiben heute geschlossen, die Zugangskarten sind deaktiviert. Lesen Sie hier mehr.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Das dritte Jahr in Serie: Kein Krampuslauf in Graz © Großschädl

Unfassbar: Sturm scheidet punktgleich mit dem Ersten aus dem Europacup aus

Der unvorstellbare Fall ist eingetreten: Der SK Sturm verliert mit 0:2 bei Midtjylland und scheidet punktgleich mit dem Ersten aus dem Europacup aus, weil Feyenoord Lazio Rom mit 1:0 geschlagen hat. Lesen Sie hier mehr.

Fassungslos reagierten die Spieler des SK Sturm auf die Niederlage © GEPA pictures

Greift Moskau jetzt nach der Republik Moldau?

Proteste gegen die pro-westliche Regierung, Energieengpässe: Dahinter steht nach Ansicht vieler Russland, das Moldau in den Konflikt mit der Ukraine hineinziehen will. Hier lesen Sie mehr!

Warum Österreichs CO₂-Emissionen nicht absinken wollen

Um auf Klimakurs zu kommen, müssten Österreichs CO₂-Emissionen jährlich um vier Millionen Tonnen sinken. Dass sie das nicht tun, ist jahrzehntelangen politischen Versäumnissen geschuldet. Lesen Sie hier den Artikel und weitere Artikel zum Thema Klimawandel:

Johnny Depp legte teilweise Berufung gegen Urteil ein

Die Entscheidung der Geschworenen, dass Depp zwei Millionen Dollar Schadenersatz an seine Ex-Frau Amber Heard zahlen müsse, sei fehlerhaft gewesen, kritisieren die Anwälte des US-Schauspielers. Lesen Sie hier den Artikel.

Wegen Verleumdung muss seine Ex-Frau Jonny Depp über zehn Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. © AP

Erst Betonmischmeisterin, jetzt Pflegerin - darum liebt Sabine Vilim ihren neuen Job

Erst war sie Betonmischmeisterin, dann wurde sie Pflegerin. Sabine Vilim ist eine von tausenden Pflegekräften, die ihren Beruf lieben, aber auch mit der hohen Belastung zu kämpfen haben. Im aktuellen Medizin-Podcast erzählt sie von berührenden Erlebnissen.

Meine Empfehlung: Enola Holmes 2 - Der Wirbelwind wird sanft ausgebremst

Millie Bobby Brown tritt neuerlich in die Fußstapfen ihres Bruders Sherlock Holmes. Im Vergleich zum Erstling fehlt dem zweiten Teil der nötige Pfiff, meint meine Kollegin Susanne Rakowitz. Hier geht es zum Artikel.

Millie Bobby Brown als Enola Holmes - mäßig überzeugend © Alex Bailey/Netflix © 2022



