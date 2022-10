Cyberbetrüger attackieren jö Bonus Club

Unbekannte hatten sich versucht, in Kundenkonten einzuloggen. Mehr dazu hier.

Festnahme: Ergaunerte Vignetten im Internet weiterverkauft

Ein 23-Jähriger hatte sich Mautvignetten im Internet bestellt und ohne zu bezahlen weiterverkauft - ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Mehr dazu hier.

Schwerer Unfall auf Tauernautobahn

Der Unfall hat sich Montagfrüh kurz vor dem Kroislerwandtunnel in Fahrtrichtung Villach ereignet. Der Lkw-Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH-Villach geflogen. Auch ein Asfinag-Mitarbeiter wurde verletzt. Hier geht es zum Artikel.

Johnson verzichtet auf Comeback-Versuch

Obwohl er die notwendige Unterstützung in der konservativen Tory-Fraktion habe, habe er sich dagegen entschieden, teilte der Politiker am Sonntagabend mit. Wie geht es nun weiter in Großbritannien?

Costa Rica: Suche nach Privatflugzeug-Absturz geht weiter

An Bord waren fünf deutsche Passagiere, darunter zwei Kinder und wie deutsche Medien berichten, wohl auch der Gründer der Fitnesskette „McFit“, Rainer Schaller. Mehr dazu hier.

Rainer Schaller gründete die "McFit"-Studios und organisierte die Loveparade © APA/AFP/INA FASSBENDER

Max Verstappen nach Sieg: "Ich habe alles für Dietrich Mateschitz gegeben"

In Austin sicherte sich Max Verstappen beim GP der USA in einem turbulenten Rennen den Sieg. Red Bull Racing feierte dadurch den ersten Konstrukteurstitel seit 2013. Hier geht es zum Rennbericht.

Max Verstappen, flankiert von Helmut Marko und Christian Horner © APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Haben es kaum geschafft, eine Balance zwischen Lockdown und 'Alles laufen lassen' zu halten

Mit dem Coronavirus leben zu lernen, bedeutet nicht, dass es keine Maßnahmen mehr braucht, sagt Umweltmediziner Hans Peter Hutter. Ein Gespräch über die fehlende Lernfähigkeit unserer Gesellschaft und der Politik. Hier geht es zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Matthew Perry: Habe neun Millionen ausgegeben, um nüchtern zu werden

Seine Drogen- und Alkoholsucht hätte den Schauspieler vor einigen Jahren fast umgebracht. Heute aber sei er "ziemlich gesund", sagt er in einem Interview mit der "New York Times".

Meine Lese-Empfehlung: Zu groß für das sumpfige Biotop des Schamlosen

Dietrich Mateschitz nahm nicht Maß am kleinen Land, aber los von ihm kam er nie. Würdigung eines unösterreichischen Österreichers. Hier geht es zum Nachruf von Hubert Patterer. (Kleine Zeitung PLUS)

Starten Sie gut in die kurze Arbeitswoche und falls Sie die Herbstferien genießen, einen schönen Urlaubstag!

Und noch etwas zum Schmunzeln:

