Mahlzeit! Auch heute beschäftigt die Causa Schmid die heimische Innenpolitik. Gestern ging Ex-Kanzler Kurz in die Offensive, sein Anwalt übergab der Staatsanwaltschaft einen Mitschnitt. Wir bringen hier die Auszüge und einen Überblick über die neuen Vorwürfe (Kleine Zeitung PLUS). Heute in der Früh legte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Ö1-Morgenjournal der ÖVP Neuwahlen nahe.

Kiew kündigt landesweite Stromabschaltungen an

Innerhalb von 24 Stunden hätten die russischen Streitkräfte drei ukrainische Energieanlagen vernichtet, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend. Mehr dazu hier.

Kelag zahlt Millionen an betroffene Kunden zurück

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und der Kärntner Energieversorger haben sich im Streit um Preisanpassungsklauseln geeinigt. Kunden können bis 31. Dezember Ansprüche geltend machen. (Kleine Zeitung PLUS)

Mischprodukte im Vergleich mit reinem Fleisch: Erkennen Sie den Unterschied?

Der VKI startete mit 7 Mischprodukten aus Fleisch und pflanzlichen Bestandteilen aus dem Supermarkt sowie 5 herkömmlichen Fleischprodukten eine Blindverkostung. Hier geht es zu den Antworten auf die Geschmacksfrage.

EMA gibt grünes Licht für Covid-19-Impfung für Babys und Kleinkinder

Die europäische Arzneimittelagentur empfiehlt die Zulassung der Covid-19-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, die EU-Kommission muss noch zustimmen. Mehr Informationen hier.

Marcel Hirscher zu Weltcup-Terminen im Oktober: "Muss es sein?"

Der Wintersport steht nicht zuletzt wegen des Klimawandels vor massiven Veränderungen. Für viele in dem Geschäft scheint es unausweichlich, dass sich auch der Zeitraum für alpinen Spitzensport nach hinten verschieben wird. Hier geht es zum Artikel.

Goldener Herbst: Die schönsten Bilder unserer Leserreporter zum Durchklicken!

Welche Filme Sie (nicht) versäumen sollten

Alle neuen Filme in der Kurzkritik, mehr dazu hier. Der Film der Woche ist "Hive" - die wahre Geschichte einer Kosovarin und Kriegswitwe.

Neue Rolle für Dwayne "The Rock" Johnson in "Black Adam © AP

Meine Lese-Empfehlung: "Wir alle tragen das Dunkle in uns"

Heute startet das Krimifest Kärnten. Mitbegründer und Bestseller-Autor Bernhard Aichner über den Hang zum Morbiden, das Schreiben als Handwerk und die Verfilmung seiner Krimis. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

