Sein Sohn Philipp Weck (52) bestätigte das gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung. Demnach muss der Publikumsliebling ("Ich heirate meine Familie") das Laufen wieder neu erlernen. Auch das Sprechen fiel ihm zeitweise schwer. Laut Berichten soll vor allem seine rechte Körperseite in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Sechs Wochen Reha hätten den Gesundheitszustand des 92-Jährigen jedoch wieder verbessert, er befinde sich nach dem Aufenthalt wieder in seinem Zuhause in Wien.



Laut "Bild" will er so schnell wie möglich wieder laufen lernen und trainiere täglich mit einem Physiotherapeuten.