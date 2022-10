Der VKI startete mit 7 Mischprodukten aus Fleisch und pflanzlichen Bestandteilen aus dem Supermarkt sowie 5 herkömmlichen Fleischprodukten eine Blindverkostung. Antworten auf die Geschmacksfrage.

Dass vor allem die konventionelle Produktion von Fleisch- und Wurstwaren unserer Umwelt massiv schadet und ungebremster Fleischkonsum auch unserer Gesundheit nicht guttut, ist allgemein bekannt. Die Antwort der Lebensmittelindustrie sind (unter anderem) immer mehr Produkte, die neben Fleisch einen bestimmten Prozentsatz an vegetarischen Bestandteilen enthalten. Damit "Fleischtiger" nicht ganz auf ihr bevorzugtes Nahrungsmittel verzichten müssen. "Diese Burger und Wurstwaren sind, verglichen mit Marken- oder Bioprodukten, im Durchschnitt auch nicht teurer als reine Fleischprodukte", stellt der Verein für Konsumenteninformation (VKI) fest. Lediglich im Vergleich mit

den Eigenmarken der Supermärkte und Diskonter seien sie um

einiges teurer. Die Frage ist allerdings: Schmeckt der Mischmasch wie Fleisch?

Der Test

Der VKI bat für die November-Ausgabe der Zeitschrift "Konsument" zehn Personen zur hausinternen Blindverkostung, um im direkten Vergleich mit Fleisch die Antwort auf diese Frage herauszufinden. Ebenfalls interessierte die Konsumentenschützer, welche der Produkte die Testpersonen kaufen würden. Zum Einsatz kamen beim Test "einige zufällig ausgewählte Produkte" aus Diskontern und Supermärkten, wie es beim VKI heißt. Das Resümee nach der Verkostung: "In den meisten Fällen erkannten die Testpersonen, ob die vorgesetzten Burger und Wurstwaren eine rein tierische Zusammensetzung aufwiesen oder nicht, insgesamt war die Überraschung jedoch groß, wie nahe die Mischprodukte den Originalen bereits kommen." Konkret bestand beim "Kartoffel Grillwürstel" von Berger am meisten Unsicherheit. "Hier meinten immerhin drei, dass es sich um ein reines Fleischprodukt handelt. Dieses Produkt hatte, was die Kaufpräferenz angeht, gemeinsam mit dem Fair Hof Meat & Veggie Burger von Hofer die Nase vorn."

Zu den Berger-Kartoffel-Grillwürsteln meinten die Tester: "Etwas weiche Konsistenz, kommt aber geschmacklich einer klassischen Rostbratwurst sehr nahe." Und der Befund zum Fair Hof Meat & Veggie Burger von Hofer lautet: "Saftig im Geschmack, gute Würze und Konsistenz. Vegetarische Bestandteile stechen geschmacklich hervor." Die Bezeichnung „Burger mit Gemüse“ ist hier allerdings irritierend, da der Gemüseanteil lediglich 5 Prozent beträgt. Der Veggie-Hauptbestandteil ist Rollgerste.