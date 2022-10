Wer half dem Attentäter von Wien? Vor zwei Jahren tötete ein 20-Jähriger in der Wiener Innenstadt vier Menschen und verletzte 23 teils schwer. Heute begann unter strengen Sicherheitskontrollen der Prozess gegen sechs Männer, die den Angreifer, der von der Polizei erschossen wurde, unterstützt haben sollen. Christina Traar berichtet aus dem Gerichtssaal.

Metaller-KV: "Angebot ist eine Verhöhnung"

Die Verhandlungen zum Metaller-KV wurden am Montagabend unterbrochen. Die Industrie bietet ein Lohnplus von 4,1 Prozent. Die Gewerkschaft fordert 10,6 Prozent. Die Gewerkschaften sprechen von einer Provokation und schließen Streiks nicht aus. Hier geht es zum Artikel.

In Frankreich wird bereits gestreikt. Mitten in einer angespannten Lage haben die Gewerkschaften für heute zu einem branchenübergreifenden landesweiten Streik aufgerufen. Beeinträchtigungen werden bei der Bahn, im Nahverkehr, in Schulen und Kindertagesstätten oder im öffentlichen Dienst erwartet. Auslöser ist das Eingreifen der Regierung in seit längerem laufende Streiks in den Raffinerien. Hier geht es zum Artikel.

Bereits 13 Tote nach Absturz von russischem Kampfjet auf Wohnviertel

Beim Absturz eines russischen Kampfjets über der russischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer hat es am Montag zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Unter den Opfern seien auch drei Kinder gewesen. Hier geht es zum Artikel.

Riesiges Anwesen von Adligem vor Zwangsversteigerung

1173 Hektar in der Steiermark, die Alfred von Liechtenstein gehören, kommen Ende November unter den Hammer. Betreiber ist die BKS Bank Kärnten. Der Wert des Anwesens auf 20,74 Millionen Euro geschätzt. Zum Artikel.

Mehr Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Partielle Sonnenfinsternis ist auch in Österreich zu sehen

Die Sonne wird am 25. Oktober zu 41 Prozent (Durchmesser) partiell verfinstert. Das Himmelsschauspiel ist in ganz Österreich im vollen Verlauf zu sehen. Es ist die letzte Sonnenfinsternis in Österreich bis zum 29. März 2025. Zum Artikel.

Ausgesperrt: Zahlt die Versicherung den Schlüsseldienst?

Hinter einem fällt die Tür ins Schloss und der Schlüssel steckt innen. Wann die Kosten für den Schlüsseldienst durch die Haushaltsversicherung gedeckt sind und warum Sie in Ihrem Vertrag genau nachlesen sollten. Hier gibt es weitere Informationen.

Karim Benzema zum besten Fußballer des Jahres gewählt

Beim Ballon d'Or 2022 setzte sich erstmals Karim Benzema bei den Männern durch. Die Trophäen bei Frauen und Jugendspielern gingen an den FC Barcelona. Hier geht es zum Artikel.

Karim Benzema © AP

Popstars von BTS wollen ihren Militärdienst in Südkorea antreten

Das Plattenlabel der südkoreanischen Boygroup erwartet, dass die Mitglieder "um 2025 herum nach ihrer Dienstverpflichtung wieder als Gruppe zusammenkommen". Hier geht es zu den Details.

Neue Attacken auf die Spezies Wal

Die Walfangkommission tagt und einige karibische und afrikanische Staaten feuern gegen das brüchige Fangverbot. Meeresexperten von Greenpeace und WWF betonen den unschätzbaren Wert der Meeressäuger für das Ökosystem. Lesen Sie hier den Artikel.

Wo man in der Sierra Nevada in Höhlen wohnt

Einfach einmal von der Erdoberfläche verschwinden. Das ist in dieser Stadt im Süden Spaniens seit Jahrhunderten Teil des Alltags. Und es bringt Vorteile in der aktuellen Energiekrise.

Warum wünschen Sie sich mehr Trotz in der Gesellschaft, Lukas Resetarits?

Lukas Resetarits weiß, wie es Kindern geht, die nach Wien kommen und nicht Deutsch können. Ihm ging es als Kind ebenso. Er kennt soziale Ausgrenzung und sozialen Aufstieg. Er ist eine Instanz im heimischen Kabarett und am 14. Oktober ist er 75 Jahre alt geworden. Ein Gespräch über Heimat und Freiheit.

Meine Lese-Empfehlung: 12-jährige Steirerin wurde beste Österreicherin bei "Big Challenge"

630.000 Jugendliche aus ganz Europa machten mit, 18.000 aus Österreich. Eine 12-jährige Schülerin aus der Steiermark wurde beste Bundesvertreterin beim internationalen Englischwettbewerb "Big Challenge". Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen