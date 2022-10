Ob während der gestern angelaufenen Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) auch vor Portoro(z) in Slowenien Delfine – sie sind Zahnwale – zu sehen sein werden, ist sehr ungewiss. Klar ist, dass von den 88 IWC-Mitgliedsländern an der slowenischen Adriaküste ein weiterer Anlauf unternommen werden muss, um der Spezies Wal ihr Überleben zu sichern.

Das Moratorium, das seit 1986 den kommerziellen Fang von Walen und Delfinen verbietet, bewahrte unzählige Tiere nicht vor ihrem Tod: Walfänger aus Island, Norwegen und vor allem auch Japan machen nach wie vor Jagd auf die Meeressäuger.

Der Schutz ist also mau – und er wird immer löchriger. Mehr noch – das Walfangverbot wird jetzt direkt torpediert: In Portoro(z) liegen Initiativanträge karibischer und afrikanischer Staaten vor, die auf eine Renaissance des kommerziellen Walfangs abzielen. Das Töten der Meeressäuger könne die Ernährungssicherheit ärmerer Länder fördern und „nachhaltig betrieben“ werden. „,Nachhaltiger Walfang‘ ist ein Konzept, das es in der Realität nicht gibt“, hält Fabienne McLellan, Geschäftsführerin von OceanCare, entgegen. Walfang könne nichts zur Lösung der Ernährungskrise beitragen. Hinter den Kulissen soll Japan steuern: Der ostasiatische Staat tötet seit dem Austritt aus der IWC 2019 wieder offen kommerziell Wale, nachdem er dies unter dem Vorwand der „Forschung“ getan hatte.

"Wale sind hochgefährdete Meeresbewohner"

Annette Stolz von Greenpeace gibt sich im Gespräch mit der Kleinen Zeitung keinen Illusionen hin: „Trotz des verabschiedeten Moratoriums sind Wale hochgefährdete Meeresbewohner. Länder wie Island, die Einspruch gegen das Moratorium einlegen, sind rechtlich nicht gebunden, fangen weiter. Viele Tiere enden als Beifang in Netzen und an Langleinen. Dazu kommt, dass durch Erwärmung, Verschmutzung und industrielle Fischerei das Ökosystem Meer insgesamt bedroht ist.“

WWF-Meeresexperte Axel Hein betont die Rolle der Meeresriesen für das Ökosystem: „Durch ihre Nahrungssuche in tiefen Gewässern bringen Wale Nährstoffe an die Meeresoberfläche, wenn sie zum Atmen auftauchen. Ihre Fäkalien düngen die Meeresoberfläche und liefern Nährstoffe, die Phytoplankton zum Wachsen braucht. Diese Kleinstlebewesen bilden Nahrungsgrundlage für unzählige Meereslebewesen. Mehr Plankton kann auch mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden. Die Wissenschaft nennt das die ,Wal-Pumpe‘. Ein ähnlicher Effekt gilt für die Wanderungen großer Wale, auf denen diese Nährstoffe in nährstoffärmere Regionen bringen – das ,Wal-Förderband‘.“

Wale benötigen 20 Jahre zur Fortpflanzung

Ihre Zukunftsaussichten sind laut Greenpeace-Expertin Stolz umso trister: „Wale sind auch ohne gezielten Fang gefährdet: Die Krisen der Ozeane – also Klimakrise, Plastikverschmutzung und Überfischung – gefährden auch die Meeressäuger. Zudem gehen fossile Konzerne auf Öl- und Gasexplorationen und gefährden die Kommunikationssysteme der Wale durch Schallkanonen. Immer wieder wird von Walen berichtet, die sich so verirren, stranden und sterben. Wale haben sich noch immer nicht von Jahrhunderten der Ausbeutung erholt, zumal sie als langlebige Tiere bis zu 20 Jahre brauchen, um sich fortzupflanzen.“ Wer fragt Walprodukte nach? Laut „Whale and Dolphin Conservation“ (WDC) ist zwar der Walfleischkonsum gesunken. Wale werden aber auch für Tierfutter oder diverse Vitaminpräparate verwendet.

Der WWF fordert Rückzugsgebiete, wo sich Wale und Delfine ungestört von den zahlreichen Stressoren erholen können: „Ein Weg zum Schutz der marinen Ökosysteme ist die Einrichtung von Meeresschutzgebieten“, fordert WWF-Meeresexperte Hein. Bis 2030 sollen 30 Prozent der Ozeane unter Schutz gestellt werden, denn: „Nicht nur die Meeressäuger würden davon profitieren, sondern auch wir selbst: Ein intaktes und diverses Meer wirkt gegen den Klimawandel.“

In Portoro(z) wird noch bis zum 21. Oktober um die ungewisse Zukunft der Wale gerungen – eine formelle Resolution der IWC gegen kommerziellen Walfang wäre ein großes Ziel.