Seit heute in der Früh stehen die Hintergründe zu der Tragödie fest, bei der gestern ein junger Polizist während einer Trainingsübung im Keller der steirischen Landespolizeidirektion in Graz angeschossen und tödlich verletzt wurde. Der Übungsleiter gab den tödlichen Schuss ab: "Es war tragische Verwechslung".



Xi zu Gipfel in Usbekistan eingetroffen, Treffen mit Putin geplant

Für den chinesischen Staatschef ist es die erste Auslandsreise seit mehr als zweieinhalb Jahren. Im Zentrum des Treffens soll der Ukraine-Konflikt stehen. Wir berichten.

Präsident Selenskyj in Autounfall verwickelt

Ein Auto sei mit dem Konvoi von Wolodymyr Selenskyj kollidiert, der Präsident wurde im Krankenhaus untersucht. Er habe aber keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Hier geht es zu den aktuellsten Berichten aus der Ukraine.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Schock in Westminster: Wachmann brach vor dem Sarg der Queen zusammen

Tausende Menschen haben in London in der Nacht Schlange gestanden, um am Sarg von Königin Elizabeth II. persönlich Abschied nehmen zu können. Alle Entwicklungen im Live-Blog.

Bis Montagmorgen können die Menschen langsam am Sarg vorbeiziehen und Abschied von der Queen nehmen © APA/AFP/POOL/BEN STANSALL

Wohnbaukredite: "Nachfrage geht spürbar zurück"

Strengere Vergaberegeln, höhere Baukosten und steigende Zinsen: Der Weg zum Eigentum wird steiniger – ist aber nicht völlig verbaut. Hier geht es zum Artikel.

Salzburg-Torschütze Noah Okafor: "Gekämpft bis zum Gehtnichtmehr"

Österreichs Meister Salzburg sorgte auch im zweiten Spiel der Champions League für eine kleine Sensation: In London trotzte die Jaissle-Elf dem FC Chelsea einen Punkt ab. Dank viel Kampf - und Noah Okafor. Hier geht es zum Artikel.

Noah Okafor traf zum 1:1 © GEPA pictures

Kommen bald Tattoos zum Selberstechen?

Viele Tattoos sind Kunstwerke, an denen Fachleute über Stunden oder Tage arbeiten - bei einfachen Tattoos ginge es viel simpler, sagen Forscher. Und stellen eine Technik vor, die an Kinder-Tattoos erinnert.

Eine Königin aus einfachem Hause wird 50

Von gesellschaftlichen Zwängen, Traditionen oder Hierarchien ließ sich die Frau mit dem starken Charakter nie richtig einschränken. Auch royale Regeln respektierte und respektiert sie nicht immer: Königin Letizia von Spanien. Hier geht es zum Porträt.





Meine heutige Lese-Empfehlung:

Halbzeit in Reininghaus: Was die Stadt feiert, was Experten vermissen

Ein neuer Stadtteil für gut 10.000 Menschen wächst in Graz aus dem Boden. Klimaverträglich und autofrei sollte das moderne Viertel sein, es hagelt jedoch regelmäßig Kritik an dem Großprojekt - auch in unserem Forum im Artikel. Dazu gibt es eine Bestandsaufnahme von Gerald Winter-Pölsler (Kleine Zeitung PLUS) und einen interaktiven Überblick von Jonas Binder.

Kommen Sie gut durch den Tag!

