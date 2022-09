Keine Antwort auf Klimakrise

Halbzeit in Reininghaus: Was die Stadt feiert, was Experten vermissen

Gut die Hälfte vom neuen Stadtteil steht oder ist in Bau: Stadtbaudirektor Werle ist zufrieden, TU-Expertin Degros vermisst Grundlegendes: eine Reaktion auf die Klimakrise. Eine Bestandsaufnahme.