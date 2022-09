Die aktuellen Strom- und Gaspreise beschäftigen derzeit Bevölkerung, Wirtschaft und Politik. Heute Früh kam die Meldung, dass der russische Lieferstopp den Gaspreis explodieren lässt: Es gab einen Anstieg von rund 30 Prozent auf 272 Euro je Megawattstunde. Diese Woche wird die Regierung - voraussichtlich am Mittwoch - ein Modell für die seit Wochen angekündigte „Strompreisbremse“ präsentieren. Mein Kollege Georg Renner hat zusammengefasst, was bisher bekannt ist:

Liz Truss wird neue Tory-Chefin und künftige Premierministerin

Favoritin Außenministerin Liz Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Rishi Sunak abgeschnitten hatte, setzte sich durch.

Mindestens zehn Tote und viele Verletzte bei Messerattacken in Kanada

In einer ländlichen Gegend Kanadas sind bei Messerangriffen mindestens zehn Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Nach zwei männlichen Verdächtigen wird gefahndet.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Wie sich Kroatien jetzt für den Euro bereit machen muss

Seit heute gilt in Kroatien "doppelte Preisauszeichnung": Alle Waren müssen in Kuna und Euro angeschrieben sein, bevor dann mit 1. Jänner der Euro offiziell eingeführt wird. (Kleine Zeitung PLUS)

Neue Corona-Infokampagne will "näher zum Menschen"

Rechtzeitig zum Schulbeginn hat Gesundheitsminister Johannes Rauch die Infokampagne für den Herbst präsentiert. Zielgruppe sind ältere Menschen, die eine Auffrischung brauchen - und die Jugend.

Zuerst dafür protestiert, nun abgelehnt: Warum Chile "Nein" zur neuen Verfassung sagte

Rund 62 Prozent der Chilenen stimmten bei einem Referendum klar gegen eine neu ausgearbeitete Verfassung. Es galt eine Wahlpflicht. Für die chilenische Regierung ein schwerer Schlag. (Kleine Zeitung PLUS)

Marko Arnautović nach Doppelpack Führender der Torschützenliste

Marko Arnautović glänzte für Bologna abermals mit Toren, führt die Torschützenliste an und ist weiter einziger Torschütze seines Vereins in der laufenden Serie-A-Saison.

München 1972: Olympische Spiele zwischen Triumph und Terror

Vor 50 Jahren stürmen am 5. September 1972 palästinensische Terroristen das Quartier der israelischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München. Bis heute bleiben Fragen nach der Verantwortung ungeklärt. In einem umfangreichen Dossier beleuchten wir die Ereignisse von 1972. Lesenswert.

