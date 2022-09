In Kroatien läuft der Countdown zur Umstellung auf den Euro: Die Einführung dieser Währung wird am 1. Jänner 2023, also in weniger als vier Monaten, erfolgen. Umgetauscht wird zu einem Kurs von einem Euro zu etwas mehr als sieben Kuna. Seit heute gilt in Kroatien die doppelte Preisauszeichnung, was bedeutet: Alle Waren müssen somit in der Landeswährung Kuna und in Euro angeschrieben sein. Die Verpflichtung zur doppelten Preisauszeichnung gilt für Einzelhändler und andere Dienstleister, darunter etwa auch Restaurants, Cafés und Hotels.