Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Stadt Wien über Finanzhilfen in Milliardenhöhe für die Wien Energie haben ergeben, dass die Garantien heute um 12 Uhr Mittag (noch) nicht notwendig sind. Morgen "könnte es so weit sein" sagt der Finanzminister. "Wir werden das jetzt genau prüfen", kündigte Brunner an, denn man könne nur helfen, "wenn alles seriös abgelaufen ist". Über die Frage, ob es Spekulationen waren und was es mit den derzeit viel zitierten "verrückten Strommärkten" auf sich hat, werden wir berichten. Diskutieren Sie in unseren Foren mit!

Das war das ORF-Sommergespräch von gestern Abend:

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: "Wo ist die Aufregung?"

Von der Krise rund um die Wien-Energie-Finanzen bis zur satten Gebührenerhöhung: Im ORF-Sommergespräch verteidigt Pamela Rendi-Wagner die Vorgänge in der Stadt Wien. Und hier geht es zu den besten Tweets dazu.

Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Experte für Normalbetrieb an Schulen

Im kommenden Schuljahr wird es - anders als vergangenen Herbst - zunächst weder Test- noch Maskenpflicht geben. Für Komplexitätsforscher Peter Klimek ist das auch vertretbar. Lesen Sie mehr hier.

Warum Balkonkraftwerke boomen und ein Grazer Pionier profitiert

Mehr als 500.000 „Balkonkraftwerke“ sollen in Deutschland bereits installiert sein. Mit dem Grazer Start-up EET sitzt einer der technologischen Pioniere und wirtschaftlichen Profiteure in der Steiermark. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Dominic Thiem nach frühem Aus: "Das ganze Match war überhaupt nicht schlecht"

Nach einer teilweise sehr starken Partie musste sich Dominic Thiem dem Spanier Pablo Carreno Busta nach mehr als drei Stunden 5:7, 1:6, 7:5, 3:6 geschlagen geben. Die Eigenfehlerquote war entscheidend.

US Open: Serena Williams verlängerte ihre Abschiedsparty in New York

Williams hat in der Night Session mit einem 6:3,6:3 gegen Danka Kovinic gesiegt. Die 40-jährige US-Amerikanerin und 23-fache Major-Siegerin hatte vor wenigen Wochen ihren Rücktritt angekündigt. Mehr dazu hier.



TV-Tipp: Die Irrwege beim Streben nach Glück

Du bist deines eigenen Glückes Schmied! Ein Konzept, das durchaus verlockend klingt, aber toxisch sein kann. Der heutige Arte-Abend gibt Einblicke in die Glücksindustrie. Von Susanne Rakowitz.

