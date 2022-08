In Österreich herrscht Polizistenmangel: Allein in Wien werden heuer bis Dezember bis zu 400 neue Beamte gesucht. Die Lage ist so kritisch, dass ein Tag Sonderurlaub für jene Staatsdiener angeboten wird, die neue Kollegen anwerben. In Vorarlberg haben heuer bereits 40 Beamte ihren Dienst quittiert. Entgegen diesem Trend gebe es in Kärnten dieses Problem nicht, sagt Dominik Sodamin, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Im laufenden Jahr gab es bisher 600 Bewerberinnen und Bewerber, 84 von ihnen wurden bereits aufgenommen. 28 weitere Stellen werden bis Ende 2022 besetzt.