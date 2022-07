Mahlzeit! Heute um 16.30 Uhr findet eine Pressekonferenz von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) statt. Thema ist, ob und wie die Isolation für Infizierte beendet werden soll.

Tag der Quarantäne-Entscheidung

Gesundheitsexperten sehen in einem Quarantäne-Aus vor allem mit Blick auf den kommenden Herbst wenig Sinn, die Wirtschaft will aber nicht mehr länger auf isolierte Arbeitskräfte verzichten. Hier geht es zu den Details.

Vor Warnstreik: Massive Passagier-Kritik an Airlines

Das Chaos im Flugverkehr spitzt sich zu. Reisende kritisieren Airlines, die ihre Kunden im Stich lassen würden. Ab Mittwoch droht neues Ungemach, wenn das Bodenpersonal der Lufthansa in den Warnstreik tritt. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

EU-Staaten verständigen sich auf Notfallplan zum Gassparen

Der Plan sieht vor, den nationalen Konsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken, zudem gibt es die Möglichkeit, einen Unionsalarm auszulösen und verbindliche Einsparziele vorzugeben. Hier erfahren Sie mehr.

Mehrere Autos in Kärnten von Mure mitgerissen

Dramatische Szenen im Mölltal: Mehrere Fahrzeuge wurden samt Insassen von einer Mure mitgerissen und teilweise eingeschlossen. Alle konnten sich befreien. Die Straße ist derzeit gesperrt. Nähere Details lesen Sie hier.

Amazon verteuert Prime-Abo in Österreich und Deutschland

Die Änderung gilt laut Amazon "frühestens mit Fälligkeit der nächsten Zahlung, an oder nach dem 15. September 2022". Bei monatlicher Zahlung wird das Prime-Abo 8,99 Euro kosten und pro Jahr werden 89,90 fällig. Hier geht es zu den Hintergründen.

Steirischer Wanderer (59) auf Rax tödlich verunglückt

Ein Mann aus dem Bezirk Mürzzuschlag ist am Montagabend beim Wandern abgestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Radprofis sind heute in Graz: Was Autofahrer wissen sollten

Eine der legendärsten Grazer Sportveranstaltungen kehrt am Dienstag zurück nach Graz. Wie die Rennstrecke fürs Altstadtkriterium dem Verkehr in die Quere kommt, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Kreml beginnt laut Selenskyj offenen Gas-Krieg mit Europa

In einer Videobotschaft spricht der ukrainische Präsident über eine Form von Moskaus "Terror" gegen den Westen. Das Land zeige damit einmal mehr, dass es sich nicht für das Schicksal der Menschen interessiere. Lesen Sie mehr hier.

Heftiger Schlagabtausch von Sunak und Truss um Johnson-Nachfolge

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson haben sich Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss bei ihrer ersten TV-Debatte einen offenen Schlagabtausch zu Themen wie Steuern geliefert. In den Umfragen sagten danach 39 Prozent, Sunak habe sich besser geschlagen, 38 Prozent sahen Truss voran. Hier erfahren Sie mehr zur TV-Debatte.

Giftiges Klima herrschte bei ihrem ersten TV-Duell © APA/AFP/BBC/JEFF OVERS

"Trauerspiele" haben für Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem ein Ende

Tennisstar Dominic Thiem greift heute um 19.30 Uhr in Kitzbühel ins Turniergeschehen ein. Warum er sich nicht als Turnierfavorit sieht und wieso der Druck nicht allzu groß ist. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung Plus)

Salzburger Festspiele: Eröffnungsreden zwischen Ukraine-Krieg und Pandemie

Die Salzburger Festspiele werden heute offiziell eröffnet: Mit Reden von Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Staatssekretärin Andrea Mayer. Die Festspielrede hält Ilija Trojanow. Lesen Sie mehr hier.

Lese-Empfehlung des Tages: Dieses päpstliche Mea Culpa ist kein Zeichen von Schwäche

Der Papst reist trotz seiner angeschlagenen Gesundheit nach Kanada und entschuldigt sich bei den Ureinwohnern für das ihnen von der katholischen Kirche zugefügte Leid. Eine historische Geste. Hier geht es zum Kommentar von Stefan Winkler. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Dienstag!

