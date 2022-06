Mahlzeit! Die türkis-grüne Bundesregierung dürfte die komplette Abschaffung der Impfpflicht anpeilen. Noch heute soll die Entscheidung verkündet werden.

Impfpflicht vor dem Aus

Die Impfpflicht ist aktuell zwar via Gesetz verankert, aber per Verordnung ausgesetzt, nun soll sie komplett abgeschafft werden. Um 14:00 Uhr treten Gesundheitsminister Johannes Rauch und ÖVP-Klubobmann August Wöginger vor die Presse. Wir berichten live!

28-Milliarden-Euro-Paket gegen die Teuerung

Das Anti-Teuerungspaket der Koalition wird heute voraussichtlich den Nationalrat passieren - wohl aber nur mit den Stimmen von ÖVP und Grünen. Der Opposition gehen die Pläne nicht weit genug. (Kleine Zeitung PLUS)

Deutsche Regierung ruft Gasalarmstufe aus

Deutschlands Wirtschaftsminister Habeck ruft die zweite Stufe des Gas-Notfallplans aus. Die Lage sei derzeit "angespannt", die Versorgungssicherheit aber gewährleistet. Mehr dazu hier.

Ringen um den Brennstoff für das Kraftwerk Mellach

Kritiker fordern, in Mellach künftig Biomasse statt Kohle zu verfeuern. Doch der Verbund und auch die Holzbranche winken ab. Die Kohlebeschaffung könnte indes den Betriebsstart bis März verzögern. Wir berichten laufend. (Kleine Zeitung PLUS)

Wann das Kohlekraftwerk in Mellach tatsächlich wieder starten könnte, bleibt vorerst unklar © Scheriau

Auftragsmörder im Darknet gesucht: Freispruch für Landwirt

In Graz ist ein Mann vom Vorwurf der versuchten Bestimmung zum Mord freigesprochen worden: Laut Anklage wollte er den neuen Partner seiner Ex-Freundin ermorden lassen. Die Verhandlung musste zum zweiten Mal durchgeführt werden. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Nach Hacker-Angriff: "Wir arbeiten derzeit fast wie im Mittelalter"

Mailprogramme, die immer wieder abstürzen, Passwörter, die nicht mehr stimmen. Auch einen Monat nach dem Hacker-Angriff auf das Land Kärnten ist noch keine Arbeitsnormalität in Sicht. Hier geht es zum Artikel.(Kleine Zeitung PLUS)

Bei Cobra-Einsatz in Kärnten fielen Schüsse

In der Nacht auf Donnerstag hat es in Keutschach einen Cobra-Einsatz gegeben: Dabei wurden auch Schüsse abgegeben. Eine Person wurde schwer verletzt. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

US-Synchronschwimmerin kollabierte und drohte zu ertrinken

Eine echte Schrecksekunde gab es bei der Schwimm-WM in Budapest. In der freien Kür der Synchronschwimmerinnen ging eine US-Amerikanerin bewusstlos unter und musste gerettet werden. Lesen Sie mehr.

Lebenswerteste Stadt: Wien zurück an der Spitze!

Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen konnte sich die Bundeshauptstadt im "Economist"-Ranking wieder an die Spitze setzen. Wir haben den Überblick für Sie.

Das Ringen um den diesjährigen Bachmannpreis beginnt

Bereits zum 46. Mal wird der Bachmannpreis vergeben. Mit dem heutigen Donnerstag beginnen die Lesungen der Autorinnen und Autoren und dauern bis Samstag. Am Sonntag gibt es die Preisvergabe.

Erster Blick auf den neuen Elektro-Passat

Mit dem ID.Aero nimmt Volkswagen eine Elektro-Limousine im Format eines Passat vorweg. Der Marktstart der Serienversion, die ID.7 heißen könnte, ist für 2023 angepeilt. Wir haben die ersten Bilder für Sie.

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Trotz Gaskrise und Kohle-Comeback? "Die Energiewende lebt"

Die Energiewende lebt. Trotz der aktuellen Gaskrise. Viele Projekte sind schon auf dem Weg, um das Erneuerbaren-Ausbauziel von 27 Terawattstunden bis 2030 zu erreichen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen