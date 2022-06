Mahlzeit! Einen Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, erlebt Spanien gerade mit einer richtigen Hitzewelle: Das Alltagsleben auf Mallorca wird von 40 Grad gelähmt, rund um Sevilla, Córdoba und Granada wird es noch heißer, berichtet unser Korrespondent Ralph Schulze aus Madrid. Auch in Österreich erwartet uns ein heißes, verlängertes Wochenende:

Mit dem Wochenende kommt auch bei uns die große Hitze

Sonnig, warm und gewittrig bleibt es die nächsten Tage. Doch für Samstag und Sonntag prognostizieren Meteorologen das Eintreffen einer großen Hitzewelle. Mehr dazu hier.

Wie Wien zentrale Teile der neuen Straßenverkehrsordnung verhindert

Die weitreichende Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) wurde auf den Weg gebracht. Doch zentrale Teile wie das Erlauben von Radfahren gegen Einbahnen fehlen. Das hat auch mit einer Drohung aus Wien zu tun.

Nehammer: "Wir haben nichts zu verbergen"

Bundeskanzler Nehammer geht davon aus, dass die Prüfung der Parteifinanzen keinen Unregelmäßigkeiten ans Tageslicht fördern werde. Vizekanzler Kogler sieht keine Chance für eine Vermögenssteuer noch in dieser Legislaturperiode. Hier geht es zum Artikel.

Russisches Ultimatum für Chemiewerk in Sjewjerodonezk abgelaufen

Angesichts der verlustreichen Abwehrschlacht gegen Russland im Donbass hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Truppen zum Durchhalten aufgerufen. Die Geschehnisse im Live-Ticker.

Jetzt auch Tampon-Mangel in den USA

Nach Babymilchpulver sind nun auch Tampons in den Regalen einiger Geschäfte in den USA knapp geworden. Mehr dazu hier.

So viel kostet Sprit in Slowenien, Kroatien und Italien

Wo tanken, wenn man über das lange Wochenende mit dem Auto verreist? Wer sparen will, fährt mit einem relativ leeren Tank los. Hier geht es zu den Tipps. (Kleine Zeitung PLUS)

Gute Frage: Was gehört in jede Reiseapotheke?

Im Urlaub dreht sich alles darum, abzuschalten und das Leben zu genießen. Auf eventuelle kleinere Wehwehchen sollte man dennoch vorbereitet sein. Mehr dazu hier.

Welche Schlüsse Teamchef Ralf Rangnick nun ziehen sollte

Ralf Rangnick hat seinen ersten Lehrgang als ÖFB-Teamchef absolviert. Was gut, was schlecht lief und welche Schlüsse der Deutsche für die Zukunft ziehen könnte. Eine Analyse von Michael Lorber. (Kleine Zeitung PLUS)

Affenpocken sollen einen neuen Namen bekommen

Die WHO will die Affenpocken umbenennen, Ähnliches wurde auch beim Coronavirus gemacht. Die Entscheidung soll in Kürze fallen, in der kommenden Woche tagt der Notfallausschuss wegen der weltweiten Zunahme der Fälle. Mehr dazu hier.

Aus für Verbrennungsmotor: Das sind die Pläne der Autohersteller für den Ausstieg

Ab 2035 soll der Verbrennungsmotor in Europa bei Neuwagen ein Auslaufmodell sein. Das sind die Fahrpläne der Autohersteller für den Ausstieg aus der Technologie nach dem aktuellsten Stand von Alfa bis VW. Mehr dazu hier.

springfestival 2022: Fatboy Slim und Chris Liebing sind in Graz

Ab heute geht es los: Die 22. Ausgabe des springfestival findet von 15. bis 19. Juni in Graz statt. Das Lineup? Einer der Hauptacts wird Big-Beat-Legende Fatboy Slim alias Norman Cook sein, dazu kommen Techno-Urgestein Chris Liebing und die deutsche Rapperin Juju.

David Beckham genießt Vater-Tochter-Urlaub in Venedig

Eisessen, eine Gondelfahrt und ein Theaterbesuch standen bisher auf dem Programm des legendären englischen Fußballers und seiner Tochter Harper Seven (10). Die beiden genießen die gemeinsame Zeit sichtlich. Mehr hier.



Unsere heutige Lese-Empfehlungen:

Rudy und der Alkohol: Für Trump sind ernüchternde Stunden angebrochen

Der Untersuchungsausschuss zur Kapitolerstürmung deckt auf, wie Trump zu seiner Lügengeschichte vom Wahlbetrug kam. Anwalt Rudy Giuliani spielt eine tragende Rolle, schreibt Nina Koren. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

