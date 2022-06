Ralf Rangnick darf als perfekter Marketingexperte bezeichnet werden. Mit seinen Pressekonferenzen sorgte der Deutsche dafür, dass er mit überaus selbstbewussten Worten Euphorie in Österreich ausgelöst hat, die es wachzuhalten gilt. Doch was anfangs noch sehr erfrischend geklungen hat, darf nach seinem ersten Lehrgang als ÖFB-Teamchef zumindest etwas relativiert werden. Rein auf die Ergebnisse, um die es letztlich geht, bezogen, hat man mit vier Punkten in vier Spielen einen guten Start in der Topgruppe hingelegt. Dem 3:0-Auswärtssieg in Kroatien folgten in Wien eine 1:2-Niederlage gegen Dänemark und ein 1:1 gegen Weltmeister Frankreich. Zum Abschluss ging die rot-weiß-rote Equipe in Kopenhagen mit 0:2 baden.