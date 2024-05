Die Grünen sind am Mittwoch geeint einer „Schmutzkübel-Kampagne“ gegen ihre EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling entgegengetreten. Vizekanzler Werner Kogler sprach von „anonymem Gemurkse“ und „Gefurze“. Schilling selbst kommentierte die Vorwürfe inhaltlich nicht. Mehr zum Thema.

Polizei zerschlägt Betrügerring

Nach jahrelangen Ermittlungen dürfte der Polizei ein entscheidender Schlag gegen Krypto-Betrüger gelungen sein. Sechs Personen wurden festgenommen, darunter ein Steirer. Der Schaden soll mehrere Millionen Euro betragen. Zum Artikel.

Zwei Personen nach Autoüberschlag in Kärnten verletzt

Auf regennasser Fahrbahn und mit überhöhter Geschwindigkeit kam ein 21-Jähriger am Dienstag von der L71 Zollfeld Landesstraße im Kärntner Bezirk St. Veit ab. Der Wagen überschlug sich und rutschte über die Fahrbahn. Der Lenker und seine 16-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Zum Artikel.

Mit Roboter und Drohne gegen Stinkwanzen

Wenn man die eingeschleppten Wanzen hierzulande auch noch nicht sieht: Sie sind da und werden mehr, warnen Forscher. Wie ein neues Projekt mit Drohne und Roboter helfen soll.

Insolvenzen steigen auf Rekordniveau

30 Prozent mehr Firmenpleiten als vor einem Jahr, ein Fünftel mehr als im Vorquartal. Vor allem Finanz- und sonstige Dienstleister sowie die Baubranche sind betroffen. Insgesamt 1718 Unternehmensinsolvenzen wurden im ersten Quartal 2024 in Österreich angemeldet. Zum Artikel.

Deutsche Politikerinnen attackiert

Berlins Ex-Bürgermeisterin Franziska Giffey wurde bei einem Angriff leicht verletzt. In Dresden wurde eine Grün-Politikerin bespuckt und bedroht. Die Angriffe auf Politiker in Deutschland mehren sich. Nun werden Strafverschärfungen diskutiert.

Dominic Thiem nimmt zu Rücktrittsgerüchten Stellung

Die Karriere von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem könnte noch heuer zu Ende sein. Zu diesen Gerüchten will sich der 30-Jährige noch in dieser Woche äußern. Zum Artikel.

DSV-Leoben-Obmann Mario Bichler zurückgetreten: „Ich bin am Ende“

Mario Bichler ist nicht mehr Obmann des DSV Leoben. Der Deutsche Sascha Gulevski übernimmt. Thomas Janeschitz ist neuer Sportdirektor, der Vertrag von Trainer Carsten Jancker wurde verlängert. Mehr zum Thema.

ESC in Malmö: Diese zehn Länder sind aufgestiegen

Viel Feuer, Disco, Tanzakrobatik und Beat: Beim 68. Eurovision Song Contest schafften es wie erwartet Kroatien, Irland und die Ukraine ins Finale am 11. Mai. Hier finden Sie die Aufsteiger und einen Rückblick auf besondere Momente der ersten Show.

Hilary Duff ist wieder Mutter geworden

Die 36-jährige US-Schauspielerin und ihr Mann, Songwriter Matthew Koma, haben am Dienstag (Ortszeit) die Ankunft von Töchterchen Townes Meadow Bair bekannt gegeben. Es ist das vierte Kind für Duff.

Empfehlung des Tages: Österreich gedenkt mit „Fest der Freude“ der Kapitulation der NS-Diktatur

Zum elften Mal geht am 8. Mai am Heldenplatz ein Fest der Freude über die Bühne. In den Jahren zuvor hatten die schlagenden Burschenschaften den Platz in Beschlag genommen. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch!