Kräftiges Plus bei Umsatz und Gewinn: Andritz AG verbucht neue Rekorde

Der steirische Technologiekonzern steigerte den Umsatz im Vorjahr um 15 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis kletterte auf 504,3 Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wladimir Putin droht erneut mit den nuklearen Fähigkeiten Russlands

In seiner Rede zur Lage der Nation breitete Kremlchef Wladimir Putin zwei Wochen vor der Wahl seine politischen Pläne aus. Der „Hilferuf“ Transnistriens an Moskau kam zunächst nicht zur Sprache. Was Putin gesagt hat.

Wissenswertes zum 29. Februar

Der heutige 29. Februar ist ein ganz spezieller Tag: Wegen des Schaltjahres gibt es diesen Tag 2024 überhaupt im Kalender. Groß ist die Freude da natürlich österreichweit bei den 4.835 Geburtstagskindern.

Der 29. Februar ist aber auch der Tag der seltenen Erkrankungen: Gesundheitsredakteurin Sonja Krause hat ein berührendes Porträt über den kleinen Alexander geschrieben, der an einem Gendefekt leidet, der nur einen von 500.000 Menschen trifft. Hier lesen Sie mehr.

Meldungen aus der Steiermark und aus Kärnten:

ams-Osram muss bis zu 900 Millionen Euro abschreiben

Großkunden verloren: „Schlüsselprojekt der microLED-Strategie wurde unerwartet storniert“, teilt ams-Osram mit. Das macht hohe Abschreibungen auf Investitionen in Malaysia nötig. Man prüfe deshalb zusätzliche Sparmaßnahmen neben dem laufenden Kostenprogramm. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schwere Vorwürfe gegen österreichische Regisseure

Schläge ins Gesicht, Tritte in den Bauch, Griffe unter den Rock oder die Aufforderung zum Oralsex für die Vertragsverlängerung: Schwere Vorwürfe gegen österreichische Regisseure rütteln die Kulturbranche auf. Kollegin Julia Schafferhofer hat mit Cornelius Obonya und Erwin Steinhauer über das Thema gesprochen.

Schauspieler und Komiker Richard Lewis gestorben

Richard Lewis ist tot. Der Schauspieler - bekannt aus „Robin Hood - Helden in Strumpfhosen“, „Lass es, Larry!“ oder auch der „Himmlischen Familie“ verstarb nach einem Herzinfarkt. Die Trauer in Hollywood ist groß.

Australischer Känguru-Forscher wird zur „globalen Tanz-Sensation“

Bereits zum 16. Mal wurde der globale Tanzwettbewerb „Dance Your PhD“ veranstaltet. Ein Forscher aus Down Under überzeugte die Jury mit einem bunten Auftritt im australischen Outback.

Formel 1: Der Fall Horner hat nur Verlierer

Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist nach den Vorwürfen „unangemessenen Verhaltens“ gegen ihn offiziell freigesprochen. Doch ist das das Ende der Affäre? Eine Analyse von Christian Albrecht und Karin Sturm.

Tina Weirather postete erstes Foto mit Sohnemann Lio

Sohnemann Lio und Es-Skistar und Mama Tina Weirather haben den ersten Ausflug hinter sich. Für beide ging es durch den Schnee. Weitere Babynews aus dem Sport: Ex-Fußballstar Martin Hinteregger wird Vater.

