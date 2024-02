Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) brachten heute Vormittag einen der größten Rüstungsaufträge der letzten Jahrzehnte unter Dach und Fach. Das Bundesheer kauft insgesamt 225 Pandur EVO-Panzer.

Heutige Empfehlungen:

USA steigen bei Verkehrswende hin zu E-Autos auf die Bremse

Am Plan stehen ein langsameres Hochfahren und nicht mehr so scharfe künftige Abgasgrenzwerte. US-Präsident Biden will im Wahlkampf keine zusätzliche Angriffsfläche bieten.

„Fridays for Future“: „Klimathema hat sich als Aufmerksamkeitsbringer etwas abgenutzt“

„Fridays for Future“ ruft zur nächsten Großdemo auf. Diesmal aber nicht „gegen rechts“. Wo sich die Bewegung hinentwickelt.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Laut Umfrage: Mehrheit der Österreicher sieht Neutralität in Gefahr

Fast die Hälfte der Befragten würde das Land nicht mit Waffengewalt verteidigen. Trotz der Sorgen über den Krieg in der Ukraine befürchtet die Mehrheit keinen russischen Angriff auf Österreich.

Alexej Nawalny überlebte keine zwei Monate im „Polarwolf“

Alexej Nawalny geriet als politischer Gefangener in eine Besserungskolonie, die in vielem den grausamen Traditionen der Stalinschen Straflager folgte. Es gelang ihm immer wieder, digital auszubrechen, aber seine Chancen dauerhaft zu überleben, waren gering.

Gedenken an Alexej Nawalny vor dem Russischen Konsulat in Frankfurt © IMAGO / Florian Gaul

Kaffeefasten: Der Kopf brummt, die ersten Tage sind unerträglich

In der Fastenzeit stellt sich Kollegin Felizitas Steiner einer großen Herausforderung und verzichtet 40 Tage lang auf ihren geliebten Kaffee. Ihre Erfahrungen teilt sie im Fastentagebuch. Zur Kolumne.

Nach Lawinenabgang: Sportwelt trauert um amerikanische Extremskifahrerin

Catherine „Kasha“ Rigby kam beim Skifahren im kosovarischen Brezovica ums Leben.

Taylor Swift, Billie Eilish und Co. : Sie durften einen Preis mit nach Hause nehmen

Am Sonntag gingen nicht nur die „British Academy Film Awards“ (Baftas) in London über die Bühne, sondern auch die „People‘s Choice Awards“ in Santa Monica sorgten für einen Promi-Auflauf in Kalifornien. In diesem Jahr wurden Preise in 45 Kategorien vergeben. Durch den Abend führte Marvel-Star Simu Liu.

Das waren die schönsten und schrillsten Roben am Roten Teppich

BAFTAs 2024: Prinz William glänzte ohne Kate zwischen den Superstars

Der Film von Christopher Nolan gewann in sieben Kategorien, auch Emma Stone und Robert Downey Jr. durften eine der begehrten Masken mit nach Hause nehmen. Auch der Film mit Sandra Hüller überzeugte.

Die schönsten Roben des Abends

Suchtmedizinerin klärt auf: „Fertigprodukte können im Gehirn wie Drogen wirken“

Milchschokolade, gesüßtes Joghurt oder Chips sind von der Lebensmittelindustrie so designt, dass sie uns süchtig machen: Suchtmedizinerin Iris Zachenhofer klärt auf, wie man dieser Suchtfalle entkommt. Zum Interview.

