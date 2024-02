Der Klimabonus 2023 wurde bereits zum Großteil ausgezahlt, rund 7,4 Mio. Menschen haben ihn per Überweisung und über eine Million als Gutschein erhalten. In einer zweiten Auszahlungswelle ab Donnerstag geht der Klimabonus nun auch noch an jene 633.000 Menschen in Österreich, die ihn bisher noch nicht bekommen haben. Lesen Sie alles rund um den Klimabonus.

Was Männer für ihre Gesundheit tun sollten

Dass Männer seltener zur Krebsvorsorge gehen als Frauen, zeigte zuletzt eine Untersuchung des Marktforschungsinstituts IMAS. Demnach gehen Männer innerhalb von drei bis vier Jahren 1,6 Mal zu Krebsvorsorgeuntersuchungen, bei Frauen liegt der Wert bei 2,6. Welche Vorsorgeuntersuchungen Männer nicht auslassen sollten.

Israel erklärt rund 30 Gaza-Geiseln für tot, Österreicher nicht darunter

Mehr als 130 Geiseln werden nach bisherigen Angaben noch festgehalten. Israels Militärchef kündigt eine Untersuchung zu dem besagten Hamas-Überfall an. Zum Artikel.

Home Invasion: Einbrecher von Hausbesitzer angeschossen

Bei einer Home Invasion in der Gemeinde Harmannsdorf in Niederösterreich hat ein Hausbesitzer in der Nacht auf Mittwoch einen der Einbrecher angeschossen. Der Einbrecher musste operiert werden, das Landeskriminalamt ermittelt.

Langzeit-Rektor Vitouch in Klagenfurt nicht mehr gewählt

Der Universitätsrat hat bei seiner Sitzung einstimmig entschieden: Ada Pellert wird am 1. Dezember 2024 neue Rektorin der Universität Klagenfurt. Vitouch ist amtierender Vorsitzender der Universitätenkonferenz.

Jobabbau, Verlagerungen, Preissteigerungen: Miele setzt auf harten Sparkurs

Bis 2026 will der deutsche Haushaltsgeräte-Hersteller 500 Millionen Euro einsparen. Ab 2027 sollen alle Haushaltswaschmaschinen im polnischen Werk in Ksawerów montiert werden. Zur Meldung.

Trend in der Bundesliga hält an: Österreicher-Anteil sinkt stetig

Lag der Spielzeiten-Anteil von österreichischen Fußballern in der Bundesliga vor etwa zehn Jahren noch bei mehr als 75 Prozent, ist dieser auf nur noch 55,8 Prozent gesunken.

Gibt es bei Streik für Fluggäste eine Entschädigung?

Wenn ein gebuchter Flug durch einen Streik nicht wie geplant stattfindet, gibt es nicht automatisch einen Anspruch auf Entschädigung. Worauf es im Detail ankommt. (Kleine Zeitung PLUS)

Nach Charles‘ Krebsdiagnose: Werden sich William und Harry endlich versöhnen?

Kronprinz William tritt am Mittwoch erstmals seit Bekanntwerden der Erkrankung seines Vaters öffentlich auf. Auch Prinz Harry weilt bereits in London, das Verhältnis der beiden sei immer noch angespannt.

Noch ist aber unklar, ob die gegen Krebs wirksame HPV-Impfung auch vor den kardiovaskulären Risiken schützt. Lesen Sie mehr.

