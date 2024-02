2016 gab Adele ihr letztes Konzert auf dem europäischen Festland. Im Vorjahr folgten Gastspiele im Londoner Hyde Park. Der steirische Veranstalter Klaus Leutgeb war damals dabei – und so begeistert, dass er den Mega-Star nun zurück auf die Bühne holt. Gemeinsam mit Veranstalter Livenation wurden letzte Woche vier Shows in München angekündigt, später erhöhte man auf acht. Am Dienstag verkündete Leutgeb schließlich: „Es kommen noch zwei dazu!“